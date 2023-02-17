Uniper пока не получил разрешения российских властей на продажу «Юнипро»

Немецкая энергетическая компания Uniper cообщила о сложностях при реализации сделки по продаже своей российской дочки «Юнипро». Одобрение российских властей на продажу до сих пор не получено, рассказали в компании.

«30 ноября 2022 года Uniper объявил о решении дистанцироваться от своего российского подразделения "Юнипро". Запланированная сделка с покупателем из России сейчас под вопросом, потому что необходимое одобрение российских властей не получено и остается под вопросам»,— говорится в отчете компании за 2022 год (.pdf).

По итогам прошлого года Uniper прекратил деятельность в отношении своих российских активов. В компании это объяснили невозможностью руководить подразделением в России и принимать соответствующие решения.

Uniper впервые сообщил о планах продажи российской «дочки» летом 2021 года. В компании говорили, что сделка согласована с покупателем. Однако, согласно российскому законодательству, разрешение на продажу российских «дочек» иностранным компаниям должна выдать правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Uniper владеет 83,73% «Юнипро».

Лусине Баласян