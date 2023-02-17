Покупатель завода IKEA в Тихвине планирует вернуть уволенных рабочих

Новый собственник заводов IKEA в Ленинградской и Кировской областях пообещал не сокращать рабочих и вернуть ранее работавший здесь персонал. Председатель совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк в интервью 78.ru рассказал, что компания планирует нарастить производство.

Господин Семенюк отметил, что продавать продукцию планируется по всей России. При этом на работу не только вернут прежний персонал, но и не будут урезать зарплаты.

Ранее стало известно, что правительственная комиссия согласовала сделку по продаже производственных площадок в Тихвине и под Кировом сыктывкарскому ООО «Лухалес».

В середине января «Ъ-СПб» рассказывал, что производитель мебели из Петербурга стал одним из покупателей активов IKEA в России.

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