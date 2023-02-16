Производитель мебели из Петербург стала одним из покупателей активов IKEA в России

Производитель мебели «Слотекс» из Санкт-Петербурга стала одним из покупателей трех заводов шведской компании IKEA, объявившей об уходе из России в связи с военной операцией в Украине. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на заместителя главы Министерства промышленности и торговли Виктора Евтухова.

Как отметил господин Евтухов, в приоритете Минпромторга — сохранение рабочих мест на оставшихся заводах. «Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга»,— отметил он.

Вторым покупателем активов IKEA стал производитель пиломатериалов «Лузалес».

По данным системы «Спарк-Интерфакс», 100% долей в «Слотексе» принадлежит Светлане Осиповой.

О продаже российских активов IKEA читайте в материале «Ъ FM» «IKEA вышла на финальный этап».

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