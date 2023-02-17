Имущество Лазаревского хлебозавода повторно выставили на торги за 78 млн рублей

Имущественный комплекс ОАО «Лазаревский хлебозавод» выставлен на продажу по сниженной до 78,74 млн руб. цене. В декабре минувшего года имущество должника выставляли на торги за 87 млн руб. Данные опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Единым лотом реализуют комплекс для производства хлебных и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, а также дебиторскую задолженность в размере 229,8 тыс. руб.

Имущество должника расположено в Лазаревском районе Сочи на улице Калараша, 60.

Торги назначены на 3 апреля 2023 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Лазаревский хлебозавод» зарегистрировано в 1988 году в Сочи. Основной вид деятельности — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Конкурсным управляющим предприятия является Елена Сафронова. В 2021 году выручка предприятия составила 4,5 млн, убыток — 11,5 млн руб.

Арбитражный суд Краснодарского края признал ОАО «Лазаревский хлебозавод» несостоятельным в декабре 2021 года. В апреле в отношении гендиректора хлебозавода возбудили уголовное дело за невыплату 21 сотруднику зарплаты на 1,2 млн руб.

Екатерина Мухамедова