МИД КНР не подтвердил планы Си Цзиньпина выступить с мирной речью 24 февраля

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что не располагает информацией о возможном выступлении председателя Китая Си Цзиньпина с мирной речью 24 февраля, в годовщину специальной военной операции. Ранее сегодня, 17 февраля, об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни.

«У меня нет информации, которой я бы мог поделиться»,— сказал Ван Вэньбинь журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что позиция Китая по спецоперации на Украине остается «последовательной и ясной».

Антонио Таяни по итогу встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И сообщал, что ему рассказали о планах Си Цзиньпина выступить с мирной речью в годовщину украинского конфликта. Итальянский МИД прежде заверил Ван И, что Китай должен сыграть ключевую роль в содействии мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

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Лусине Баласян