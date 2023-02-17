Решение о ликвидации Церкви последнего завета оставлено в силе

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил в силе решение предыдущей инстанции о ликвидации религиозной организации «Церковь Последнего Завета» (ЦПЗ) и исключении ее из ЕГРЮЛ, сообщает прокуратура Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Ранее прокуратура подала в суд заявление о ликвидации организации. В качестве оснований ведомство отметило, что ЦПЗ «угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан». В октябре прошлого года суд удовлетворил это требование. Сейчас оно вступило в силу.

В 2020 году правоохранителями были задержаны лидеры ЦПЗ: основатель Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Уголовное дело расследовалось по ч.1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами) и ч.3 ст. 111 и ч.2 ст. 112 УК РФ (причинении вреда здоровью различной тяжести). Как уточняет пресс-служба суда, Владимир Ведерников обвиняется также в особо крупном мошенничестве с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Оксана Павлова