Банк России 1 апреля запустит пилотные операции с цифровым рублем

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор 1 апреля запустит с 13 банками пробные операции физлиц с цифровым рублем. Будут доступны переводы и оплата товаров и услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Скоробогатова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ольга Скоробогатова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Проект цифровой рубль мы планируем запустить в пилотную стадию с 1 апреля в начале с операциями — переводы между физическими лицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях»,— сообщила Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности (цитата по «РИА Новости»).

Первый зампред ЦБ отметила, что пилот будут производиться с реальными клиентами, но количество операций будет ограничено. 13 банков, с которыми проведут пробные операции, уже подтвердили свою готовность, рассказала Ольга Скоробогатова.

Законопроект о выпуске и использовании цифрового рубля был внесен в Госдуму 29 декабря 2022 года. Целью предлагаемой меры называли развитие платежной инфраструктуры в части расширения применения цифровых технологий гражданами, бизнесом и государством, а также повышение скорости и безопасности расчетов. Нормативную базу операций с цифровым рублем разрабатывает Центробанк.

Подробнее о цифровой валюте — в публикации «Ъ» «У ЦБ будет рублем больше».

Лусине Баласян