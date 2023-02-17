Tesla отзывает 363 тысячи электромобилей из-за риска аварий

Tesla 16 февраля объявила об отзыве почти 363 тыс. электромобилей. Компания пришла к выводу, что бета-версия системы для полностью автоматизированного вождения (Full Self-Driving Beta, FSD Beta), установленная в этих электромобилях, может приводить к авариям. Об отзыве в четверг сообщило (.pdf) Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Как отмечают в NHTSA, электромобили с использованием FSD Beta могут небезопасно действовать в некоторых ситуациях, например при проезде через перекресток, что может вести к авариям. Вопреки названию FSD Beta не является системой, позволяющей во всех случаях автоматически вести автомобиль без участия человека.

Отзыв затронет автомобили Model S, Model X, Model 3 и Model Y разных лет производства. Tesla не будет отзывать автомобили в строгом смысле слова, компания просто загрузит в автомобили новое ПО, решающее эти проблемы. Основатель Tesla Илон Маск написал в Twitter: «Слово "отзывать" для беспроводного обновления ПО является анахронизмом и совершенно неверно».

Яна Рождественская