Один человек погиб при взрыве на оборонном заводе в Чапаевске

На Чапаевском механическом заводе в Самарской области сдетонировала взрывчатка. В результате инцидента один человек погиб, трое получили ранения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

«В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло»,— приводит ТАСС слова источника в экстренных службах. МЧС пока официально не сообщала о происшествии.

Чапаевский механический завод — засекреченное предприятие, на нем работает около 2 тыс. человек. Как рассказывал его директор Михаил Резников местным СМИ, здесь производят изделия из металла, резины и пластмассы, корпуса изделий, а также гражданскую и военную пиротехнику. Завод также производит товары военного назначения.