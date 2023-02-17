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Audi TT получила прощальную версию Final Edition

Компания Audi представила прощальную версию спорткара TT — исполнение Final Edition.

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Audi TTS Final Edition

Audi TTS Final Edition

Фото: Audi

Audi TTS Final Edition

Audi TTS Final Edition

Фото: Audi

Audi TTS Final Edition

Audi TTS Final Edition

Фото: Audi

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Audi TTS Final Edition

Фото: Audi

Audi TTS Final Edition

Фото: Audi

Audi TTS Final Edition

Фото: Audi

Автомобиль получил черный декор кузова и 20-дюймовые колеса, дизайн которых отличается у модификаций TT и TTS. Особенностью спорткара стали новый руль и отделка салона с красными акцентами. Технически новинка, доступная в кузовах купе и родстер, повторяет базовые варианты спорткара в вариантах 40 TFSI, 45 TFSI и TTS.

Напомним, выпуск Audi TT начался в 1998 году. В 2023-м модель, которая отмечает свое 25-летие, будет снята с производства. О том, появится ли у спорткара преемник, немецкий автопроизводитель пока не сообщает.

Максим Вершинин

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