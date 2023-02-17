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Коммерсантъ FM
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Вице-спикер Госдумы: правительство не поддерживает выход России из ВТО

Выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) обсуждается, но в правительстве это не поддерживают, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, есть и другие мнения, но подробности он не привел.

Господин Толстой сказал «РИА Новости», что выход из ВТО «обсуждается все время, есть разные взгляды». «Допустим, в правительстве считают, что это невыгодно Российской Федерации, к тому же это повлияет на инвестиции, это повлияет на пошлины на наши товары»,— пояснил парламентарий. Он добавил, что у некоторых депутатов другое мнение, «но это вопрос партийных дискуссий».

Законопроект о выходе России из ВТО был внесен в Госдуму в марте 2022 года. Это связано с тем, что как минимум 14 членов ВТО лишили Россию режима наибольшего благоприятствования. В Минэкономики и в МИДа не поддерживают выход России из организации.

Лаура Кеффер

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