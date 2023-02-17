Из свежей почты

Маша Батаева, 16 лет, поражение центральной нервной системы, эпилепсия, требуется лечение. 170 536 руб.

Внимание! Цена лечения 240 536 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб.

В семь месяцев у дочки случился приступ эпилепсии, и врачи выявили у нее поражение мозга. С эпилепсией удалось справиться, но развивалась Маша с отставанием. С помощью Русфонда в 2012 году дочка попала в Институт медтехнологий (ИМТ) в Москве, ее обследовали и начали лечение. Маша стала самостоятельнее в быту, начала говорить. Сейчас она на домашнем обучении, но учеба дается тяжело, и ходит дочка неуверенно, держась за руку. Нам очень нужно продолжить лечение, но его оплату мне не осилить. Наталья Батаева, Московская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Лечение надо продолжать, чтобы развить речь Маши, облегчить процесс обучения, повысить концентрацию внимания».

Валера Помилуйко, 8 лет, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 143 560 руб.

Внимание! Цена лечения 362 560 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Самара» соберут 19 тыс. руб.

У Валеры двусторонняя косолапость. Он родился с подвернутыми стопами. Лечить сына начали в двухнедельном возрасте, стопы удалось выправить. Все было хорошо, сын нормально развивался, даже спортом занимался. Но прошлой осенью стопы снова стали подворачиваться, начались боли при ходьбе. Нужна сложная операция, ее готовы провести ярославские хирурги. Но оплатить ее у нас нет возможности. Татьяна Помилуйко, Самарская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Валеры произошел рецидив деформации стоп. Планируется курс этапных гипсований и операция на обеих стопах. В результате мальчик сможет нормально ходить, не испытывая боли и дискомфорта».

Ваня Загребин, 12 лет, врожденная расщелина альвеолярного отростка и нёба, рубцовая деформация верхней губы, недоразвитие челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 142 200 руб.

Внимание! Цена лечения 453 200 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 140 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Удмуртия» соберут 21 тыс. руб.

Ваня родился с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка. В семь месяцев ему устранили дефект губы и носа. Но оставалась расщелина нёба, из-за нее сын захлебывался и давился. Тогда мы обратились в Центр челюстно-лицевой хирургии. Здесь Ване устранили расщелину, а между операциями проводили ортодонтическое лечение. На операции оформлялась госквота, а ортодонтию мы оплачивали сами. Теперь сыну предстоит сложная операция на челюстях, а перед ней нужен новый этап лечения. Но нам уже не справиться с оплатой. Помогите! Елена Загребина, Удмуртия

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Сейчас ребенку требуется ортодонтическое лечение с помощью несъемных дуговых аппаратов с целью подготовки к ортогнатической операции».

Ренат Рагимов, 5 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 147 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 230 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 23 тыс. руб.

В семь месяцев у сына случился перелом левой голени. А через пять месяцев он сломал правую ногу, и едва сняли гипс, как опять произошел перелом в том же месте. Мы возили Рената по врачам, но только в 2019 году ему поставили диагноз и начали лечение. Его приходилось прерывать из-за частых переломов — всего сын их перенес около 20! В конце прошлого года мы узнали о клинике GMS в Москве и привезли Рената на обследование. Врачи разработали план комплексного лечения, но оно платное и дорогое. Собрать такую сумму мне не по силам. Гияс Рагимов, Тульская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) Татьяна Хасянова (Москва): «Мальчику необходимо курсовое лечение и реабилитация. А также комплексная поддержка мультидисциплинарной команды специалистов нашего центра».

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