2022-й не дотянул до пандемии

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) проанализировал объем финансовой поддержки от международных организаций и агентств по развитию в странах «евразийского региона». В базе данных учитываются операции суверенного финансирования в виде стабилизационных или инвесткредитов, грантов и операций технического содействия — суммарно на $90 млрд. Больше всего поддержки за последние 15 лет получил Узбекистан — $20,9 млрд, Белоруссия же стала самым крупным получателем стабилизационных кредитов. 2022 год по объемам помощи оказался скромнее рекордного 2020-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Евразийском фонде стабилизации и развития оценили объем так называемого суверенного финансирования для целей развития и стабилизации, который получают страны ЕАЭС, а также Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Монголия, Туркменистан и Узбекистан. Это стабилизационные кредиты (на поддержку бюджета, платежного баланса, стабилизацию нацвалют и оказание фискальной поддержки), инвестиционные кредиты (в основном на инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику), гранты и техническое содействие (повышение квалификации, улучшение институтов и т. д.). Всего в базе учтены операции 16 «доноров» — десяти международных финансовых организаций (в том числе Международного валютного фонда, Всемирного банка (ВБ), Азиатского банка развития (АБР), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Европейского банка реконструкции и развития и т. д.), а также шести суверенных агентств по развитию (USAID, GIZ, TIKA, JICA, AFD и SDC).

Всего с 2008 года было выявлено 3,9 тыс. операций суверенного финансирования на сумму около $90 млрд, из них $54,2 млрд составили инвесткредиты, $31,2 млрд — стабилизационные, $4,4 млрд — гранты (большая их часть пришлась на техническое содействие — 2,9 тыс.). Больше всего средств было выделено в кризисные 2009, 2015 и 2020 годы (см. график), в том числе в борьбу с пандемией общий объем финансирования составил $10,9 млрд. Но уже в 2021 году объем выделенной поддержки снизился до $4,3 млрд, в прошлом году страны получили $6,9 млрд, число одобренных операций также сократилось с 234 в 2020-м до 103 в 2022 году. «Регион сталкивается с серьезными фискальными проблемами и вызовами в области развития, причем большинство государств региона относятся к группе стран с низким уровнем дохода, что усиливает спрос особенно на стабилизационные кредиты в периоды кризисов»,— поясняют авторы доклада.

По объему одобренного финансирования лидирующие позиции занимают ВБ, АБР, МВФ и ЕФСР — на их долю приходится почти 80% объема одобренной поддержки, при этом АБР (683 операции на $26,6 млрд) и ВБ (1011 операций на $26,5 млрд) выдавали в первую очередь инвестиционные кредиты, а МВФ ($9,6 млрд) и ЕФСР ($6,7 млрд) — стабилизационные. Крупнейшими получателями поддержки МВФ стали Белоруссия ($3,45 млрд), Грузия ($2,6 млрд) и Армения ($1,9 млрд), кредиты ЕФСР также были направлены преимущественно Минску на поддержание финстабильности (это три кредита, выделенные в 2011, 2016 и 2020 годах на $5,5 млрд.)

Суммарно больше всего поддержки получил Узбекистан ($20,9 млрд, из них $15,4 млрд — инвесткредиты, на страну также пришлось больше всего операций — 541), за ним следуют Казахстан ($14,2 млрд), Грузия ($11,3 млрд) и Белоруссия ($10,9 млрд). В Азербайджан было направлено $6,2 млрд, в Монголию — $5,2 млрд, в Армению — $5,2 млрд, в Киргизию — $5 млрд, в Таджикистан — $4,7 млрд, меньше всего средств получил Туркменистан ($1,9 млрд), Россия же стала получателем всего $3,9 млрд, в том числе $2,7 млрд от Нового банка развития (его участниками являются страны БРИКС), $734 млн от Всемирного банка и $148 млн от Европейского инвестиционного банка.

Татьяна Едовина