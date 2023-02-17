Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

2022-й не дотянул до пандемии

В ЕФСР оценили объемы финансовой помощи странам региона

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) проанализировал объем финансовой поддержки от международных организаций и агентств по развитию в странах «евразийского региона». В базе данных учитываются операции суверенного финансирования в виде стабилизационных или инвесткредитов, грантов и операций технического содействия — суммарно на $90 млрд. Больше всего поддержки за последние 15 лет получил Узбекистан — $20,9 млрд, Белоруссия же стала самым крупным получателем стабилизационных кредитов. 2022 год по объемам помощи оказался скромнее рекордного 2020-го.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Евразийском фонде стабилизации и развития оценили объем так называемого суверенного финансирования для целей развития и стабилизации, который получают страны ЕАЭС, а также Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Монголия, Туркменистан и Узбекистан. Это стабилизационные кредиты (на поддержку бюджета, платежного баланса, стабилизацию нацвалют и оказание фискальной поддержки), инвестиционные кредиты (в основном на инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику), гранты и техническое содействие (повышение квалификации, улучшение институтов и т. д.). Всего в базе учтены операции 16 «доноров» — десяти международных финансовых организаций (в том числе Международного валютного фонда, Всемирного банка (ВБ), Азиатского банка развития (АБР), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Европейского банка реконструкции и развития и т. д.), а также шести суверенных агентств по развитию (USAID, GIZ, TIKA, JICA, AFD и SDC).

Всего с 2008 года было выявлено 3,9 тыс. операций суверенного финансирования на сумму около $90 млрд, из них $54,2 млрд составили инвесткредиты, $31,2 млрд — стабилизационные, $4,4 млрд — гранты (большая их часть пришлась на техническое содействие — 2,9 тыс.). Больше всего средств было выделено в кризисные 2009, 2015 и 2020 годы (см. график), в том числе в борьбу с пандемией общий объем финансирования составил $10,9 млрд. Но уже в 2021 году объем выделенной поддержки снизился до $4,3 млрд, в прошлом году страны получили $6,9 млрд, число одобренных операций также сократилось с 234 в 2020-м до 103 в 2022 году. «Регион сталкивается с серьезными фискальными проблемами и вызовами в области развития, причем большинство государств региона относятся к группе стран с низким уровнем дохода, что усиливает спрос особенно на стабилизационные кредиты в периоды кризисов»,— поясняют авторы доклада.

По объему одобренного финансирования лидирующие позиции занимают ВБ, АБР, МВФ и ЕФСР — на их долю приходится почти 80% объема одобренной поддержки, при этом АБР (683 операции на $26,6 млрд) и ВБ (1011 операций на $26,5 млрд) выдавали в первую очередь инвестиционные кредиты, а МВФ ($9,6 млрд) и ЕФСР ($6,7 млрд) — стабилизационные. Крупнейшими получателями поддержки МВФ стали Белоруссия ($3,45 млрд), Грузия ($2,6 млрд) и Армения ($1,9 млрд), кредиты ЕФСР также были направлены преимущественно Минску на поддержание финстабильности (это три кредита, выделенные в 2011, 2016 и 2020 годах на $5,5 млрд.)

Суммарно больше всего поддержки получил Узбекистан ($20,9 млрд, из них $15,4 млрд — инвесткредиты, на страну также пришлось больше всего операций — 541), за ним следуют Казахстан ($14,2 млрд), Грузия ($11,3 млрд) и Белоруссия ($10,9 млрд). В Азербайджан было направлено $6,2 млрд, в Монголию — $5,2 млрд, в Армению — $5,2 млрд, в Киргизию — $5 млрд, в Таджикистан — $4,7 млрд, меньше всего средств получил Туркменистан ($1,9 млрд), Россия же стала получателем всего $3,9 млрд, в том числе $2,7 млрд от Нового банка развития (его участниками являются страны БРИКС), $734 млн от Всемирного банка и $148 млн от Европейского инвестиционного банка.

Татьяна Едовина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...