ТИК определили кандидатов в муниципальные депутаты

На дополнительные выборы депутатов муниципальных советов в Санкт-Петербурге зарегистрировали 32 кандидата из 37. Выборы в трех муниципальных образованиях (МО) — «Поселок Понтонный», «Город Красное Село» и муниципальный округ «Южно-Приморский» — пройдут 9 апреля 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На дополнительные выборы депутатов муниципальных советов в Санкт-Петербурге зарегистрировали 32 кандидата из 37

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На дополнительные выборы депутатов муниципальных советов в Санкт-Петербурге зарегистрировали 32 кандидата из 37

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Территориальные избирательные комиссии (ТИК) в трех муниципальных образованиях — «Поселок Понтонный» (избирательный округ № 1), «Город Красное Село» (избирательный округ № 2) и «Южно-Приморский» (избирательный округ № 2) — приняли решения по каждому потенциальному кандидату в депутаты муниципальных советов в Петербурге. Из 37 кандидатов до следующего уровня дошли 32. ТИК № 26 (МО «Город Красное Село») отказала в регистрации самовыдвиженцу Евгению Голикову. По данным из решения избирательной комиссии, он не представил протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Еще один самовыдвиженец, Юлия Боголюбова, утратила статус кандидата. Она не принесла в ТИК подписные листы с подписями избирателей, протокол об итогах их сбора и другие документы. Всего на два свободных мандата в МО «Город Красное Село» претендуют 13 человек.

В МО «Поселок Понтонный» статуса кандидата лишилась самовыдвиженец Светлана Захарченко. Она, согласно решению ТИК № 43, не представила «ни одного из предусмотренных законом Санкт-Петербурга документов». Еще одному кандидату, по сообщению из телеграм-канала председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максима Мейксина, отказали в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей. Кто именно получил отказ в сообщении, не говорится. На сайте ТИК № 43 на момент сдачи материала в печать информация об этом не опубликована.

Кандидаты от парламентских партий — «Единая Россия», «Новые люди», «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР — после этапа регистрации остались практически в полном составе. Из борьбы за место муниципального депутата в МО «Поселок Понтонный» выбыл учитель Павел Корыхалов — выдвиженец от партии «Новые люди». Он решением ТИК № 43 утратил свой статус из-за того, что не принес необходимые документы. Руководитель фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов подтвердил, что господина Корыхалова не зарегистрировали из-за ошибки в документах. 11 претендентов продолжат бороться за два свободных места в совете.

Всех выдвиженцев до выборов допустила ТИК № 47 (МО «Южно-Приморский»). В том числе зарегистрировала единственного кандидата от «Партии роста». Здесь вакантно только одно место.

Дополнительные муниципальные выборы в Петербурге пройдут 9 апреля. В трех МО «разыграют» пять свободных мандатов. Кандидаты от партий «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР продолжают борьбу за все пять мест. «Новые люди» и «Справедливая Россия» — за четыре мандата в трех округах, «Яблоко» — в МО «Южно-Приморский» и городе Красное Село — за два.

Выборы в МО «Южно-Приморский» назначали после смерти депутата Евгении Семеновой в прошлом году. Совет МО «Поселок Понтонный» досрочно прекратил полномочия Сергея Салтыкова, а депутат Олег Харитонов сложил их самостоятельно сразу после выборов в 2019 году. В МО «Город Красное Село» место освободилось после того, как депутата Николая Колошинского досрочно лишили полномочий в 2020 году. Второе место появилось после смерти Николая Коломийца в августе прошлого года.

Надежда Ярмула