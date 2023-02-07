Муниципальные советы готовятся к апрельским довыборам

Сегодня, 7 февраля, завершается прием документов на дополнительные выборы депутатов муниципальных советов в Санкт-Петербурге. Выборы в трех муниципальных образованиях (МО) — Понтонный, Красное Село и Южно-Приморский — пройдут 9 апреля 2023 года. Планируется заместить пять вакантных мандатов. Решения о регистрации по всем кандидатам будут приняты до 16 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дополнительные муниципальные выборы в Петербурге пройдут 9 апреля

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Дополнительные муниципальные выборы в Петербурге пройдут 9 апреля

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дополнительные муниципальные выборы в Петербурге пройдут 9 апреля. В трех МО «разыграют» пять вакантных мест: в МО «Поселок Понтонный» (избирательный округ № 1) и МО «Город Красное Село» (избирательный округ № 2) — два свободных мандата, в МО «Южно-Приморский» (избирательный округ № 2) — один. Прием документов от кандидатов начался 19 января. К 7 февраля партии определились с кандидатами: «Единая Россия», «Новые люди», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР намерены бороться в округах за все пять мест. «Яблоко» — в МО «Южно-Приморский» и городе Красное Село за три мандата. Меньше всего заявок поступило от «Партии Роста» — один кандидат в МО «Южно-Приморский». На сайте Центральной избирательной комиссии РФ на 6 февраля значатся 30 кандидатов, десять из которых самовыдвиженцы.

Кандидаты от «Единой России» были выбраны путем онлайн-голосования из 15 претендентов. «Победу одержали известные на своих территориях работники культуры, образования и здравоохранения»,— отчитались единороссы в социальных сетях.

Кандидаты от КПРФ, по словам руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Романа Кононенко, были выбраны из членов партии, которые в этих округах живут и работают. «Это те коммунисты, которые имеют там какой-то определенный авторитет в округах. Сложнее было с поселком Понтонный — там партийная организация не работает,— отметил господин Кононенко.— Муниципальные округа, несмотря на то, что некоторые находятся в одном районе, имеют разные проблемы. Например, в Красном Селе есть транспортная проблема, особенно в условиях масштабного жилищного строительства. Кандидаты будут затачивать свои программы под вопросы, которые волнуют жителей этих территорий».

Руководитель партии ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин также подчеркнул, что все кандидаты знакомы с территорией и являются членами партии. По его словам, в округах из-за их отдаленности от центра есть проблемы с транспортной доступностью и обеспеченностью социальными объектами. «Я понимаю, что это не совсем сфера деятельности мундепов, но так как они находятся в структуре парламентских партий и имеют выход на депутатов городского парламента и Госдумы, то в зависимости от сложности вопроса мы можем решать проблемы на каждом уровне»,— прокомментировал господин Иткин.

По словам руководителя фракции «Новые люди» в ЗакСе Дмитрия Павлова, все пять кандидатов от партии прошли школу муниципальных депутатов, которая действует на базе регионального отделения. Он отметил, что для каждого выдвиженца это будет полезный политический опыт — вне зависимости от результатов.

Заместитель руководителя фракции «Яблоко» Борис Вишневский объяснил решение не выдвигать кандидатов в поселке Понтонный тем, что в партии не нашлось претендентов, которые имеют отношение к местному сообществу. «В другие округа мы отбирали кандидатов из числа членов партии и активистов. Я надеюсь, что они будут зарегистрированы и участвовать в компании с позиции партии "Яблоко" — "За мир". Это наша открытая позиция, которую представляют все кандидаты на выборах всех уровней»,— заключил господин Вишневский.

Решение о регистрации по каждому кандидату избирательная комиссия примет до 16 февраля. «Решение о регистрации ТИК принимает в течение 10 дней с момента подачи кандидатом необходимых документов. Ни у одного из выдвинутых кандидатов пока не истек срок принятия решения о регистрации или отказе в регистрации»,— сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

В МО «Город Красное Село» место освободилось после того, как депутата Николая Колошинского досрочно лишили полномочий в 2020 году. Второе место появилось после смерти Николая Коломийца в августе прошлого года. Выборы в МО «Южно-Приморский» также назначали после смерти депутата Евгении Семеновой в прошлом году. Совет МО «Поселок Понтонный» досрочно прекратил полномочия Сергея Салтыкова, а депутат Олег Харитонов сложил их самостоятельно сразу после выборов в 2019 году.

Надежда Ярмула