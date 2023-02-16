В Липецкой области глава района поменялся служебным автомобилем со спортивной школой

Глава Воловского района Липецкой области Никита Соловьев сегодня был вынужден передать внедорожник Nissan X-Trail 2022 года выпуска в пользование местной детско-юношеской спортивной школе, которая изначально и закупала автомобиль на бюджетные средства. При этом чиновнику ДЮСШ вернула числящийся за местной администрацией отечественный автомобиль Lada Largus, который якобы добровольно просили тренеры для перевозки детей на соревнования. Обратный обмен произошел по инициативе губернатора Игоря Артамонова, после того, как история с транспортом была рассказана интернет-СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В правительстве региона подтвердили, что именно для ДЮСШ в прошлом году купили новый Nissan. «Но японская машина школу якобы не устроила, и они попросили администрацию дать им Lada Largus, чтобы удобнее было возить детей на соревнования. Губернатор потребовал немедленно вернуть автомобиль школе. Из административного гаража директор уже сегодня вечером уехал на японском внедорожнике. Воловской администрации вернулся отечественный автомобиль. Ездить они на нем будут долго-долго. Кроме того, ответственным поручено контролировать эксплуатацию внедорожника спортивной школой. Чтобы директор использовал авто строго по назначению - возил детей на соревнования»,- заверили в облправительстве.

Андрей Цветков