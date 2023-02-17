Остров раздора

Компания «Петролизинг» (принадлежит банкиру Петру Авену) через суд добилась отмены сделки по продаже земли охотхозяйства «Утиный остров» на Маныче, которым она владеет совместно с предприятием «Атлантис-Пак» Ивана Саввиди. «Петролизинг» оспаривал продажу, указывая на сговор участников сделки с целью вывода актива. Сделка была оформлена через три месяца после того, как Петр Авен стал владельцем «Петролизинга», а до него компания принадлежала Татьяне Чуб, дочери бывшего донского губернатора. После смены собственника новое руководство компании заявило, что землю продали без его ведома.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требование ООО «Петролизинг» признать недействительной сделку по продаже двух земельных участков, которые до сентября 2013 года принадлежали ООО «Утиный остров». Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно материалам дела, речь идет о 1,5 га земли охотничьего хозяйства «Утиный остров» на северном берегу реки Маныч в Пролетарском районе. В 2013 году хозяйство продало землю Олегу Вдовиченкову за 2,8 млн руб., заключив с ним соответствующую сделку.

Фирма «Петролизинг» является одним из учредителей ООО «Утиный остров» с долей 26%. Еще 74% ООО принадлежат ПКФ «Атлантис-Пак» (входит в «Группу Агроком» Ивана Саввиди).

По данным «СПАРК-Интерфакса», с июня 2013 года владельцем ООО «Петролизинг» является член совета директоров «Альфа-Банка» Петр Авен. До этого фирма принадлежала Татьяне Чуб (дочь бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба).

Как следует из судебных документов, спорная сделка по продаже земли была оформлена спустя три месяца после смены собственника в «Петролизинге».

В 2020 году новое руководство «Петролизинга» обратилось в суд с требованием признать сделку недействительной. По словам заявителей, факт продажи земли был скрыт от них руководством «Утиного острова». При этом участки были проданы по заниженной цене, считают в «Петролизинге» (по данным фирмы, рыночная стоимость актива составляет 5 млн руб.).

В заявлении фирмы Петра Авена отмечается, что руководитель «Утиного острова» Александр Разоренов, покупатель земли Олег Вдовиченков и компания «Атлантис-Пак» «действовали в сговоре с целью вывода активов хозяйственного общества» в ущерб интересам «Петролизинга».

При этом фирма указывает на связь Александра Разоренова и Олега Вдовиченкова, которая якобы подтверждается тем, что они в разное время занимали должности в юрлицах, аффилированных с «Группой Агроком».

В ответ ООО «Утиный остров» пояснило суду, что было вынуждено совершить сделку из-за нерентабельности хозяйства. «Атлантис-Пак» также выразил несогласие с претензиями «Петролизинга», отметив, что сам по себе факт работы менеджеров в структурах «Группы Агроком» не является доказательством сговора с целью продажи земли охотхозяйства.

В 2020 году Арбитражный суд Ростовской области эти аргументы признал и отказал «Петролизингу» в удовлетворении требования об отмене сделки. Потом апелляционный суд подтвердил это решение, однако «Петролизинг» оспорил его в Северо-Кавказском кассационном суде, который отправил дело на новое рассмотрение в ростовский арбитраж. Повторное разбирательство длилось более года и завершилось в минувшую среду решением в пользу «Петролизинга». Его мотивировочная часть пока не опубликована.

Вадим Водолазов