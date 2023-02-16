Все турникеты в метро и на МЦК теперь принимают оплату по банковской карте

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в столичном метрополитене обновлено почти 4 тыс. турникетов. По его словам, теперь турникеты на всех станциях метро Москвы и Московского центрального кольца принимают оплату банковской картой.

Мэр заявил, что при оплате банковской картой новые турникеты срабатывают в два раза быстрее, чем старые модели, а по биометрии — в три. Он также сообщил, что для внедрения Системы быстрых платежей (СБП) в них встроены считыватели QR-кодов.

Кроме того, он отметил, что большие LED-экраны и крупный шрифт на новых турникетах удобны для слабовидящих и на них сразу видно, сколько осталось поездок или дней до окончания действия «Единого» (билет, который позволяет совершать поездки на метро, монорельсе, МЦК и наземном транспорте), или баланс «Кошелька».

Эрдни Кагалтынов