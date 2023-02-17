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Коммерсантъ FM
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Деньги ушли в очистные сооружения

Сотрудников, принявших работы в аэропорту Внуково, наказали условными сроками

Головинский суд Москвы вынес приговор по делу сотрудников ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» Николая Лубенцова и Алексея Губина. Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Как установил суд, в 2015 году специалисты ФГУПа приняли строительные работы объемом 720 млн руб. в аэропорту Внуково, которые на самом деле выполнены не были. В итоге господа Лубенцов и Губин получили по четыре года условно каждый. Вину они не признали и приговор будут обжаловать.

Николай Лубенцов (слева) и Алексей Губин (справа) настаивают, что во Внуково приняли полностью выполненные работы

Николай Лубенцов (слева) и Алексей Губин (справа) настаивают, что во Внуково приняли полностью выполненные работы

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Николай Лубенцов (слева) и Алексей Губин (справа) настаивают, что во Внуково приняли полностью выполненные работы

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно решению Головинского суда столицы, Николай Лубенцов и Алексей Губин признаны виновными по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). За такое преступление предусматривается до десяти лет колонии, однако подсудимым было назначено по четыре года условно с четырехлетним испытательным сроком и лишением права занимать должности в госучреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на три года.

Отметим, что в прениях прокурор также просит об условном наказании. Перед этим гособвинитель напомнил, что уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями при проведении строительных работ в международном аэропорту Внуково Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СКР расследовало с 2016 года. Согласно обвинению, в 2015 году сотрудники ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» Лубенцов и Губин необоснованно подписали акты приемки работ по ремонту очистных сооружений поверхностных стоков и площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. По данным следствия, на эти работы было выделено из бюджета более 720 млн руб. в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)».

После приемки работ в июле 2015 года руководство аэропорта Внуково установило, что и очистные сооружения, и площадка находятся в нерабочем состоянии, в связи с чем и обратилось с заявлением в ММСУТ. Следователи, в свою очередь, пришли к выводу, что «строительство объектов не завершено, их эксплуатация невозможна, а преступными действиями злоумышленников причинен значительный материальный ущерб Российской Федерации».

Стоит заметить, что решение о приемке работ Николай Лубенцов и Алексей Губин принимали с подачи главного специалиста отдела строительного контроля ФГУПа Дмитрия Смирнова, который после возбуждения уголовного дела полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Однако, уже получив условный срок и выступая в Головинском суде в качестве свидетеля, господин Смирнов неожиданно заявил, что все работы во Внуково были выполнены в полном объеме и его коллеги ни в чем не виновны.

Адвокаты в ходе прений также доказывали, что и свидетели, и оглашенные в суде документы свидетельствовали о том, что никакого злоупотребления полномочиями со стороны подсудимых не было: 720 млн руб. были освоены в полном соответствии с техническим заданием. Кроме того, адвокаты утверждали, что в ходе следствия и процесса им так и не дали ознакомиться «с несколькими десятками коробок с технической документацией», якобы доказывающей виновность клиентов. Не изучил эти документы, по мнению защиты, и суд.

Адвокаты также напоминали, что Головинский суд, начав в первый раз рассмотрение дела в октябре 2020 года, в итоге в ноябре 2021 года вернул его прокурору из-за наличия в материалах нарушений УПК, а также в связи с тем, что обвинение не соответствовало имевшимся в деле доказательствам.

Настаивали на своей полной невиновности и сами подсудимые.

После оглашения судебного решения адвокаты сообщили “Ъ”, что вынесенный приговор хотя и не предусматривает реального заключения, но тем не менее фактически лишает Николая Лубенцова и Алексея Губина возможности продолжать работу во ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» и обязательно будет обжалован.

Алексей Соковнин

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