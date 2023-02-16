В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей имени Клера) состоялось вручение медали имени Наркиза Чупина. За активную краеведческую деятельность ее получил член Нижнетагильского клуба краеведов Сергей Пудовкин, который возглавляет Ассоциацию военно-патриотических клубов «Держава», ведет обширную военно-патриотическую работу с учащимися Нижнего Тагила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге вручили медаль Чупина краеведу Сергею Пудовкину

Фото: Елена Медведева В Екатеринбурге вручили медаль Чупина краеведу Сергею Пудовкину

Фото: Елена Медведева

«Для меня эта награда подводит итог моей 40-летней педагогической деятельности. Много ребят ходили ко мне заниматься, многие закончили исторический факультет. Награду я разделяю с ними, со своими воспитанниками прошлых лет потому, что иногда ребята подавали мне идеи, что надо исследовать»,— подчеркнул Сергей Пудовкин.

Историк ранее издал серию краеведческих путеводителей по городу Нижний Тагил и окрестностям, «Уральские ”зверобои” против нацистского зверинца» и «Громкое эхо Тагила». Сергей Пудовкин рассказал «Ъ-Урал», что сейчас он работает по теме становления советского образования, о переломе 1920–1930-х годов на Большом Урале.

Наркиз Чупин — российский историк, основоположник уральского краеведения, почетный член Уральского общества любителей естествознания. Медаль Чупина была учреждена к 100-летию областного краеведческого музея, вручается с 1970 года. В 2023 году церемония вручения медали прошла в 40-й раз.

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Елена Медведева