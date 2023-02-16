В Москве простились с режиссером Вадимом Абдрашитовым

В Центральном доме кинематографистов в Москве прошло прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым. Как передает корреспондент ТАСС, проститься е с режиссером пришли около 200 человек. Президент Владимир Путин прислал на церемонию прощальный венок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вадим Абдрашитов умер 12 февраля. Ему было 78 лет. Он был режиссером фильмов «Остановите Потапова!», «Слово для защиты», «Остановился поезд», «Охота на лис», «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Слуга», «Магнитные бури», «Время танцора». Долгое время Вадим Абдрашитов работал в тандеме со сценаристом Александром Миндадзе.

Последний фильм Вадима Абдрашитова «Магнитные бури» вышел в 2003 году. После этого он сосредоточился на преподавательской деятельности. Вадим Абдрашитов руководил мастерской режиссуры игрового фильма во ВГИКе.

Подробнее о его жизни и творчестве читайте в некрологе «Предсказатель магнитных бурь».

Анастасия Ларина