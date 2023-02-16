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Коммерсантъ FM
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В Москве простились с режиссером Вадимом Абдрашитовым

В Центральном доме кинематографистов в Москве прошло прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым. Как передает корреспондент ТАСС, проститься е с режиссером пришли около 200 человек. Президент Владимир Путин прислал на церемонию прощальный венок.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вадим Абдрашитов умер 12 февраля. Ему было 78 лет. Он был режиссером фильмов «Остановите Потапова!», «Слово для защиты», «Остановился поезд», «Охота на лис», «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Слуга», «Магнитные бури», «Время танцора». Долгое время Вадим Абдрашитов работал в тандеме со сценаристом Александром Миндадзе.

Последний фильм Вадима Абдрашитова «Магнитные бури» вышел в 2003 году. После этого он сосредоточился на преподавательской деятельности. Вадим Абдрашитов руководил мастерской режиссуры игрового фильма во ВГИКе.

Подробнее о его жизни и творчестве читайте в некрологе «Предсказатель магнитных бурь».

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым

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Актер Сергей Маковецкий у гроба с телом режиссера

Актер Сергей Маковецкий у гроба с телом режиссера

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Публицист Алла Гербер

Публицист Алла Гербер

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Юлия Меньшова

Актриса Юлия Меньшова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: актеры Валерий Баринов, Леонид Ярмольник, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и актриса Юлия Меньшова

Слева направо: актеры Валерий Баринов, Леонид Ярмольник, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и актриса Юлия Меньшова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вдова Вадима Абдрашитова Нателла Тоидзе (в центре) и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (второй справа)

Вдова Вадима Абдрашитова Нателла Тоидзе (в центре) и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссер Кама Гинкас

Режиссер Кама Гинкас

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Очередь к гробу с телом режиссера

Очередь к гробу с телом режиссера

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Эвклид Кюрдзидис

Актер Эвклид Кюрдзидис

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссер Алексей Учитель

Режиссер Алексей Учитель

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссер Владимир Хотиненко

Режиссер Владимир Хотиненко

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Всеволод Шиловский

Актер Всеволод Шиловский

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссера похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Режиссера похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Актер Сергей Маковецкий у гроба с телом режиссера

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Публицист Алла Гербер

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Юлия Меньшова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: актеры Валерий Баринов, Леонид Ярмольник, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и актриса Юлия Меньшова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вдова Вадима Абдрашитова Нателла Тоидзе (в центре) и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссер Кама Гинкас

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Очередь к гробу с телом режиссера

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Эвклид Кюрдзидис

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссер Алексей Учитель

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссер Владимир Хотиненко

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актер Всеволод Шиловский

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Режиссера похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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