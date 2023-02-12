Умер режиссер Вадим Абдрашитов

Режиссер Вадим Абдрашитов умер на 79-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России. Причина смерти не называется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Вадим Абдрашитов был режиссером фильмов «Остановите Потапова!», «Слово для защиты», «Остановился поезд», «Охота на лис», «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Слуга», «Магнитные бури», «Время танцора».

Режиссер родился в 1945 году в Харькове. В 1970-м поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Сначала учился у Михаила Ромма, после его смерти — у Льва Кулиджанова. «Остановите Потапова!» — курсовая работа Вадима Абдрашитова. После окончания ВГИКа режиссер Юлий Райзман пригласил его работать на «Мосфильм».

Вадим Абдрашитов — член Союза кинематографистов России, член Российской академии кино, член правления Гильдии кинорежиссеров России, президент кинофестиваля «Сталкер» и член жюри премии «Триумф», председатель правления киностудии «Арк-фильм» киноконцерна «Мосфильм», профессор ВГИКа.

Анастасия Ларина