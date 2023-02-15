В пунктах выдачи Wildberries начали ставить оценки покупателям

Сотрудники пунктов онлайн-магазина Wildberries с 15 февраля начали тестировать систему оценок покупателей, сообщили в компании. Пока что оценка клиентов доступна только для внутреннего пользования. Планируется, что покупателям с высокой оценкой будут предлагать бонусы.

«С 15 февраля начали тестировать новый инструмент — оценку клиента, ее будут ставить представители компании по результатам взаимодействия с покупателями»,— рассказали в Wildberries. «В будущем мы планируем предложить покупателям с высокими оценками бонусы, специальные предложения, дополнительные услуги»,— добавили в компании.

Похожая система оценок пользователей работает в сервисе «Яндекс.Такси». Она была запущена в 2020 году.

Анастасия Ларина