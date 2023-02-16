Бывший главный архитектор Альметьевска не признает вину по делу о взятках

Альметьевский горсуд начал рассматривать уголовное дело против бывшего главного архитектора города 35-летнего Антона Севастьянова. Его обвиняют в получении взяток. Однако вину он не признает, сообщает «Бизнес Onlinе».

Господин Севастьянов проходит обвиняемым по трем эпизодам взяточничества на 569 тыс. руб., и по одному эпизоду воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Следствие полагает, что весной 2020 года фигурант дела попросил отчима собственной жены открыть ИП на свое имя, а через него он подписал договоры на оказание неких архитектурных услуг, получив за это деньги. Кроме того, ему вменяют получение 130 тыс. руб. за выдачу разрешения на строительство здания от владельцев ООО «Звезда» Алексея Леушина и Талгата Салахова.

Сейчас задержанный находится под домашним арестом.

"Ъ-Казань"