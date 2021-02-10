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Глава Нижней Туры Алексей Стасенок

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Прокуратура проверит подлинность военного билета мэра Нижней Туры

Якобы Алексей Стасенок не прошел медкомиссию

Прокуратура Свердловской области проводит проверку подлинности военного билета мэра Нижней Туры Алексея Стасенка. Информацию об этом сообщил источник “Ъ-Урал” в региональном правительстве.

Одной из причин проверки стало возбуждение уголовного дела по ст. ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог) в отношении военного комиссара Учалов (Республика Башкортостан) Азамата Рыскулова. Дело рассмотрел Учалинский районный суд, который установил, что подсудимый, действуя из личной заинтересованности, незаконно выдал три военных билета, в том числе, главе Нижней Туры Алексею Стасенку.

Из постановления суда следует, что господин Стасенок обратился в военный комиссариат Учалов с заявлением о выдаче военного билета в связи с достижением 27-летнего возраста. Для этого из военного комиссариата Качканара, Лесного и Нижней Туры было запрошено личное дело Алексея Стасенка. В сопроводительном письме было указано, что призывник на «на заседания призывной комиссии не являлся, то есть уклонялся от призыва на военную службу, военно-врачебную комиссию не проходил».

«Прокуратура проводит проверку по факту подделки , чтобы установить степень вины главы города. Представления прокуратуры в гордуму не поступало, так как нет итогов проверки. Но если прокуратура выяснит, что военный билет поддельный, то мэру грозит вплоть до уголовной статьи»,— отметил собеседник в правительстве Свердловской области.

В пресс-службе региональной прокуратуры подтвердили информацию о проверке, но отказались комментировать ситуацию до ее завершения.

Алексей Стасенок в разговоре с “Ъ-Урал” информацию о подделке военного билета опроверг. «Я ничего не рисовал, не придумывал, не подделывал. Военный билет был выдан официально, но поскольку военный комиссариат в Башкирии допустил нарушение внутренних актов, суд посчитал, что военный билет недействительный»,— пояснил он.

По словам господина Стасенка, причинами для проверки стали два анонимных сообщения от граждан, которые поступили в прокуратуру. Мэр Нижней Туры пояснил, суть претензий сводится к тому, что он якобы не прошел медицинскую комиссию для определения степени годности, а также в документах вместо «зачислить в запас» было указано только «выдать военный билет».

«Около года назад я сменил прописку и встал на воинский учет по месту жительства — в военный комиссариат Качканара, Лесного и Нижней Туры. Он уже три раза направлял запросы в Башкирию, чтобы получить личное дело, но передачу документов затягивают. После поступления личного дела меня вызовут в призывную комиссию для прохождения медкомиссии и повторного получения военного билета»,— пояснил Алексей Стасенок.

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