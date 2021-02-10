Прокуратура проверит подлинность военного билета мэра Нижней Туры

Прокуратура Свердловской области проводит проверку подлинности военного билета мэра Нижней Туры Алексея Стасенка. Информацию об этом сообщил источник “Ъ-Урал” в региональном правительстве.

Одной из причин проверки стало возбуждение уголовного дела по ст. ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог) в отношении военного комиссара Учалов (Республика Башкортостан) Азамата Рыскулова. Дело рассмотрел Учалинский районный суд, который установил, что подсудимый, действуя из личной заинтересованности, незаконно выдал три военных билета, в том числе, главе Нижней Туры Алексею Стасенку.

Из постановления суда следует, что господин Стасенок обратился в военный комиссариат Учалов с заявлением о выдаче военного билета в связи с достижением 27-летнего возраста. Для этого из военного комиссариата Качканара, Лесного и Нижней Туры было запрошено личное дело Алексея Стасенка. В сопроводительном письме было указано, что призывник на «на заседания призывной комиссии не являлся, то есть уклонялся от призыва на военную службу, военно-врачебную комиссию не проходил».

«Прокуратура проводит проверку по факту подделки , чтобы установить степень вины главы города. Представления прокуратуры в гордуму не поступало, так как нет итогов проверки. Но если прокуратура выяснит, что военный билет поддельный, то мэру грозит вплоть до уголовной статьи»,— отметил собеседник в правительстве Свердловской области.

В пресс-службе региональной прокуратуры подтвердили информацию о проверке, но отказались комментировать ситуацию до ее завершения.

Алексей Стасенок в разговоре с “Ъ-Урал” информацию о подделке военного билета опроверг. «Я ничего не рисовал, не придумывал, не подделывал. Военный билет был выдан официально, но поскольку военный комиссариат в Башкирии допустил нарушение внутренних актов, суд посчитал, что военный билет недействительный»,— пояснил он.

По словам господина Стасенка, причинами для проверки стали два анонимных сообщения от граждан, которые поступили в прокуратуру. Мэр Нижней Туры пояснил, суть претензий сводится к тому, что он якобы не прошел медицинскую комиссию для определения степени годности, а также в документах вместо «зачислить в запас» было указано только «выдать военный билет».

«Около года назад я сменил прописку и встал на воинский учет по месту жительства — в военный комиссариат Качканара, Лесного и Нижней Туры. Он уже три раза направлял запросы в Башкирию, чтобы получить личное дело, но передачу документов затягивают. После поступления личного дела меня вызовут в призывную комиссию для прохождения медкомиссии и повторного получения военного билета»,— пояснил Алексей Стасенок.