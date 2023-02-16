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Коммерсантъ FM
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Испания закупила у России в 2022 году максимальный объем дизеля за 10 лет

Испанские компании импортировали 851 тыс. тонн российского дизельного топлива в 2022 году — это самый большой объем с 2011 года. Об этом сообщила газета El Confidencial со ссылкой на данные корпорации стратегических резервов нефтепродуктов. При этом ввоз в Испанию российской нефти в 2022 году по сравнению с годом ранее сократился на 73%.

Страны Евросоюза сильно зависят от импорта российского дизеля: в 2021 году более половины всех морских поставок этого топлива в ЕС и Великобританию шли из России. Но к декабрю 2022 года импорт российского дизеля странами ЕС упал примерно на 40% — его заменили поставки из Саудовской Аравии и Индии. По данным Bloomberg, заменить дизель из России на мировых рынках в будущем может Китай.

Анастасия Ларина

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