Консолидированный бюджет Удмуртии в 2022 году исполнен с дефицитом в 65,2 млн рублей

В 2022 году консолидированный бюджет Удмуртии был исполнен с дефицитом в 65,2 млн руб., сообщает Удмуртстат со ссылкой на данные министерства финансов региона. Так, за истекший год в бюджет поступило 121,4 млрд руб., что на 3% больше показателя за предыдущий год. Из этого числа налоговые и неналоговые поступления составили 82,6 млрд руб., рост — 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Доходы на 27% или 32,6 млрд руб. сформировались из налога на доходы физических лиц. Безвозмездные поступления составили 32% или 38,8 млрд руб.

Расходная часть консолидированного бюджета была исполнена в сумме 121,4 млрд руб., что на 0,3% меньше показателя за 2021 год. Наиболее существенный рост был зафиксирован по расходам на финансирование жилищно-коммунального хозяйства (32%), национальной безопасности и правоохранительной деятельности (28%), средств массовой информации (14%), общегосударственных вопросов (9%).

Отмечается, что на финансирование образования направили 41,2 млрд руб., что составляет 34% от общей суммы всех расходов, на социальную политику — 29,4 млрд руб. (24%), национальную экономику — 16,7 млрд руб. (14%).