Вступил в силу приговор бывшему вице-мэру Барнаула, осужденному за взятки

Алтайский краевой подтвердил законность приговора в отношении бывшего вице-мэра Барнаула Юрия Еремеева. «Сегодня вступил в законную силу приговор Центрального райсуда Барнаула, в соответствии с которым Юрий Еремеев был осужден по ч. 2 ст.290 УК РФ (получение взятки) к штрафу в размере 800 тыс. руб.», — сказала «Ъ-Сибирь» начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Алтайского края Татьяна Бардина.

После судебного заседания бывший чиновник написал на своей странице в соцсети «Вконтакте»: «Друзья, этот этап в моей жизни завершился. Благодарен всем, кто не отвернулся, кто был со мной в этот не самый простой для меня период. Планов пока нет, но жизнь продолжается. Придет время, и я поделюсь подробностями моего дела и тех процессов, которые происходили. Для меня важно, что я не заключил сделку с совестью и не оговорил других людей, даже если они не святые. Принцип бумеранга еще никто не отменял. Но большинство вас все прекрасно знают и понимают».

Приговор Юрию Еремееву вынесли 7 декабря прошлого года.

Как установило следствие, а затем и суд, в 2015 году Юрий Еремеев, занимая в то время пост главы администрации Центрального района Барнаула попросил главного инженера муниципального предприятия Андрея Овсянникова произвести строительно-монтажные работы на земельном участке, принадлежащем чиновнику. Инженер, говорится в деле, оплатил работы строительной бригады из собственных средств. Чтобы не возвращать ему 80 тыс. руб. глава района пообещал помощь в трудоустройстве. Он обеспечил включение кандидатуры инженера в муниципальный резерв управленческих кадров Барнаула. Позднее тот был назначен на должность главы Лебяжинской сельской администрации Центрального района города Барнаула.

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Илья Николаев