Бывший вице-мэр Барнаула признан виновным в получении взятки

Бывший вице-мэр Барнаула Юрий Еремеев признан виновным в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Алтайскому краю. Юрий Еремеев полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в 800 тыс. руб. и запрета в течение двух лет занимать должности в госорганах.

Следствие и суд установили, что в 2015 году экс-чиновник, занимая в то время пост главы администрации Центрального района города попросил главного инженера муниципального предприятия Андрея Овсянникова произвести строительно-монтажные работы на земельном участке, принадлежащем Юрию Еремееву. Инженер оплатил работы строительной бригады из собственных средств. Чтобы не возвращать ему 80 тыс. руб. глава района пообещал его устроить на муниципальную должность. Он обеспечил включение кандидатуры инженера в муниципальный резерв управленческих кадров Барнаула. Позднее тот был назначен на должность главы Лебяжинской сельской администрации Центрального района города Барнаула.

В отношении Андрея Овсянникова уголовное дело по обвинению в даче взятки в июле этого года было направлено в суд и затем прекращено за сроками давности совершения преступления.

Юрий Еремеев был назначен вице-мэром Барнаула в марте 2020 года. До этого он занимал должность управделами горадминистрации, председателя организационно-контрольного комитета, в период с 2013 по 2017 год являлся главой администрации Центрального района Барнаула.

Даниил Тарабукин, Анна Егорова