На Кубани приставы приостановили взыскание долгов с 10 тысяч участников СВО

С начала СВО судебные приставы в Краснодарском крае приостановили исполнительные производства в отношении 10 тыс. участников операции. Об этом журналистам сообщил руководитель ГУФССП по региону Дмитрий Ткаченко.

«Если поступает заявление от военнослужащего либо его родственников, мы немедленно его рассматриваем. Когда появилась такая возможность, наши сотрудники дежурили в военкоматах. Всем доводилась информация, и они перед отправкой на СВО подавали заявления, и мы принимали эти решения»,— рассказал он в ходе пресс-конференции в четверг.

По его словам, принимая заявления, приставы разъясняют военнослужащим их права, а также нюансы деятельности службы ФССП.

«Если по каким-то причинам человек не подал заявление, за него это могут сделать его родственники. Заявление поступает к нам, мы сверяемся с военкоматом. Если военкомат подтверждает, что он является участником СВО, мы тут же принимаем решение о приостановлении. Какие-ибо взыскания в отношении этой категории граждан у нас не происходят»,— разъяснил он.

Татьяна Ручкина, Андрей Петров

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