Red Wings отказали в допуске на выполнение рейсов из Перми в Стамбул

Федеральное агентство воздушного транспорта отказало авиакомпании Red Wings в выдаче допуска на выполнение рейсов Пермь — Стамбул. Перевозчик просил разрешить ему осуществлять по одному рейсу в неделю по данному направлению. Как указано в приказе Росавиации от 15 февраля, причиной отказа стал низкий объем перевозок по внутренним воздушным линиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прямые перелеты Пермь — Стамбул не осуществляются с марта 2022 года. В настоящий момент допуск на выполнение двух рейсов в неделю по этому маршруту есть у Nordwind Airlines. Однако, как ранее заявил коммерческий директор компании Антон Маттис, открытие этих рейсов Nordwind Airlines не рассматривает.

Вместе с тем о планах запустить рейсы из Перми в Стамбул сообщали авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа».