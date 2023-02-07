Nordwind планирует увеличить пассажиропоток из пермского аэропорта на 70%

Базовый перевозчик пермского аэропорта авиакомпания Nordwind в 2022 году перевезла из Большого Савино более 106 тыс. пассажиров. По словам коммерческого директора компании Антона Маттиса, в этом году их количество должно превысить 173,6 тыс. человек. Сейчас перевозчик осуществляет из Большого Савино девять рейсов в неделю по семи направлениям. В период действия весенне-летнего расписания 2023 года их частота будет увеличена до 22 рейсов, также компания откроет рейсы в Махачкалу и Минск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Также господин Маттис рассказал, что Nordwind не рассматривает открытие прямых рейсов из Перми в Стамбул. Кроме того, перевозчик больше не планирует программу полетов в Барнаул, которая была анонсирована в прошлом году на воздушном судне E-190. Антон Маттис говорит, что тогда на один рейс удалось продать чуть больше 30 билетов при пассажировместимости самолет 110 человек. «Даже с условием субсидий положительного эффекта в этих условиях достигнуть невозможно»,— пояснил коммерческий директор Nordwind.

В то же время Антон Маттис рассказал, что Nordwind планирует использовать на рейсах во Владикавказ судно большей пассажировместимости. Вместо E-190 на эти частоты встанет B-737 800 на 180 мест. По его словам, среди межрегиональных рейсов «некурортных» рейсов наибольшей популярностью пользуются Калининград, Владикавказ и Нижний Новгород. «Когда мы просчитывали экономику с Владикавказом, то не думали, что это направление будет настолько успешным,— отметил он.— Летом загрузка составляет около 100%, зимой 70-75%».