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Коммерсантъ FM
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Сервис для работы с фрилансерами Solar Staff зафиксировал семикратный рост переводов из РФ за рубеж

Российские клиенты сервиса для расчетов с фрилансерами Solar Staff нарастили объем переводов за границу в 6,8 раза, с 15 млн руб. в 2021 году до 103 млн руб. в 2022-м. С учетом новых пользователей сервиса объем переводов вырос в 16 раз, с 27,2 млн руб. до 434,7 млн руб. Чаще всего средства выводились на карты банков Грузии, Казахстана и Армении. Как утверждается, большую часть денег выводили программисты, веб-мастера, менеджеры проектов, блогеры и менеджеры по маркетингу.

Solar Staff проанализировал сделки у клиентов, которые при регистрации указывали Россию в качестве страны проживания. В 2021 году таких было 89 тыс., в 2022-м — 99 тыс. Эта аудитория пересекается на 40%. Результаты исследования приводит Forbes.

Куда чаще всего российские пользователи переводили деньги:

  • Грузия — около 100 млн руб., рост составил 5325%;
  • Казахстан — 46,3 млн руб. против 1,3 млн руб. в 2021 году;
  • Армения — 43,3 млн руб. против 1,5 годом ранее.

Четвертое и пятое место по переводам занимают Турция и Узбекистан. Forbes не приводит суммы переводов в эти страны.

Множество россиян стали покидать страну после ввода Россией войск на Украину 24 февраля 2022 года. Отток людей усилился на фоне проводившейся частичной мобилизации с 21 сентября. Сколько точно человек уехало из России в течение 2022 года, неизвестно. В начале сентября Росстат сообщал, что к этому времени из страны выехали с теми или иными целями 419 тыс. человек, причем чистый отток составил 96 тыс. человек (в 2021 году за тот же период наблюдался чистый приток в 113 тыс. человек при 202 тыс. выехавших). Демограф Алексей Ракша говорил о разбросе оценок числа граждан, покинувших РФ в 2022 году, от 450 тыс. до 800 тыс. человек.

О последствиях оттока россиян — в материале «Ъ» «На кого работает трудовой фронт».

Леонид Уварчев

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