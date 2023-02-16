Заксобрание поддержало досрочное прекращение полномочий председателя инфраструктурного комитета

Депутаты заксобрания Прикамья поддержали досрочное прекращение полномочий председателя комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры Антона Удальева. За это решение проголосовали 55 человек. Полномочия господина Удальева прекращаются с 30 января этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Парламентарий поблагодарил коллег и представителей правительства Пермского края за конструктивную работу. «Ну и, безусловно, спасибо избирателям, которые в свое время меня поддержали»,— добавил господин Удальев. Председатель заксобрания Валерий Сухих предупредил экс-руководителя комитета, что «не было ни одного случая, когда депутаты складывали полномочия, уходили из дружного коллектива и об этом не пожалели».

В конце января стало известно, что Антон Удальев может перейти на работу в правительство Москвы. Ожидается, что парламентарий займет пост заместителя руководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства. По данным «Ъ-Прикамье», господин Удальев должен был выйти на новую работу в 20-х числах января, но не успел сложить депутатские полномочия.

Наиболее вероятным кандидатом на должность председателя инфраструктурного комитета краевого парламента считается депутат и внештатный советник губернатора Прикамья по вопросам строительства Павел Черепанов.