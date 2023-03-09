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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 65 лет основателю промышленно-финансовой группы «Сафмар» Михаилу Гуцериеву

Михаил Гуцериев

Михаил Гуцериев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Михаил Гуцериев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина Виктор Мартынов:

— Дорогой Михаил Сафарбекович! Сердечно и с огромным удовольствием поздравляю Вас с 65-летием! Ваш жизненный путь — это бег олимпийского марафонца при непрекращающемся встречном ветре, переходящем порою в ураган. Феноменальны многогранность Ваших дарований, сочетание в Вас возвышенной поэтической души и музыкальности с аналитическим складом ума, расчетливостью, целеустремленностью и твердостью глубоко и системно мыслящего предпринимателя, видящего смысл своей деятельности прежде всего в том, чтобы умножать добро и дарить людям радость. И что мне особенно хочется подчеркнуть, Вы — выпускник Губкинского университета. Без преувеличения, выдающийся, уникальный. Наша гордость. Вы постоянно, хоть в основном и незримо, присутствуете в университете. Из года в год приходящие в университет студенты останавливаются перед посвященным Вам огромным, во всю стену, постером в построенном Вами блоке аудиторий, читают, поражаются, вглядываются в Ваше приветливое лицо и укрепляются в безусловной правильности своего выбора, коли такие замечательные люди, как Вы, опекаете их вуз. Спасибо Вам, дорогой Михаил Сафарбекович, за Вашу неизменную поддержку и помощь, которую Вы оказывали, оказываете и, уверен, будете оказывать и дальше родному университету. Я и весь коллектив губкинцев — все мы желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, сохранения Вашей кипучей творческой энергии во всех бесчисленных сферах Вашей деятельности, новых свершений и удачи. И пусть всегда рядом с Вами будут любящие Вас и любимые Вами люди — Ваша прекрасная семья, Ваши верные друзья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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