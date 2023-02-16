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Разработку концепции фестиваля «Оружие Победы» оценили в 10 млн рублей

Краевые власти предлагают предоставить Региональному центру инжиниринга субсидию в 10 млн руб. на разработку концепции фестиваля «Оружие Победы». Соответствующее предложение предусмотрено поправками в бюджет Пермского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, внесенными на рассмотрение в заксобрание. Фестиваль планируется провести к 300-летию Перми в этом году.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фестиваль «Оружие Победы» был анонсирован на заседании оргкомитета «Пермь-300» в декабре прошлого года. Это проект военно-патриотической направленности, связанный с работой пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Предполагается, что проект откроется 12 июня масштабной выставкой оружия и военной техники пермского производства и продлится около трех месяцев. В рамках фестиваля планируется также организовать мультимедиамузей и патриотические мероприятия (кинопоказы, концерты) на разных городских площадках.

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