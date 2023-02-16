В Новосибирской области впервые в России будет запущена «цифровая песочница» для охотников

Первый в России экспериментальный правовой режим в сфере цифровизации госуслуг для охотников установлен на территории Новосибирской области. Проект подготовило Минэкономики, инициаторами выступили областные минприроды и минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Волонихин, Коммерсантъ Фото: Иван Волонихин, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин 15 февраля подписал постановление правительства об утверждении программы ЭПР («цифровые песочницы») в сфере цифровых инноваций по выдаче электронного разрешения на добычу охотничьих ресурсов в Новосибирской области. В Минэкономики рассчитывают, что проект существенно упростит процедуру получения разрешения на охоту. При этом у охотников по-прежнему остается возможность оформлять документы в бумажном виде. Это можно будет сделать в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

«На начальном этапе разрешения будут давать только на добычу водоплавающей дичи. В дальнейшем перечень видов охотничьих ресурсов увеличится», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Ранее на территории Новосибирской области, как и в других регионах России, охотники получали билеты и разрешения на добычу охотничьих ресурсов в бумажном виде, из-за чего в сезон часто возникали проблемы с огромными очередями. К примеру, в прошлом году сообщалось о многодневных очередях за охотничьими билетами.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова