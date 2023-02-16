Омский «Авангард» опустился на шестое место на «Востоке» КХЛ

В матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 15 февраля «Авангард» принимал на своей площадке уфимский «Салават Юлаев». Омичи уступили со счетом 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Гости провели по одной шайбе в каждом периоде. У хозяев отличился Рид Буше на 58-й минуте, когда в ходе финального штурма «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого игрока.

Итог матча привел к заметным изменениям в турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ. «Авангард» с 77 очками опустился на шестое место. «Салават Юлаев» же по набранным очкам (79) сравнялся с новосибирской «Сибирью» и обошел ее по дополнительным показателям. Теперь он занимает второе место, «Сибирь» – третье.

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Валерий Лавский