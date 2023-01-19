Объем вложений России в государственные ценные бумаги США в ноябре вырос до $2,09 млрд

В ноябре 2022 года совокупный объем вложений РФ в государственные ценные бумаги США увеличился до $2,092 млрд, следует из документа, опубликованного Минфином США. Доля долгосрочных вложений России — $80 млн, краткосрочных — $2,012 млрд.

В октябре этот показатель составлял $2,034 млрд. На уровне выше $2 млрд он держится с марта. В феврале 2022 года объем вложений РФ в госбумаги США составлял $3,753 млрд. В топ-3 по объему вложений по-прежнему входят Япония ($1,082 трлн), Китай ($870 млрд) и Великобритания ($645 млрд).

Российские вложения в гособлигации США достигали пика ($176,3 млрд) в октябре 2010 года. Объем вложений стал снижаться в апреле 2018-го на фоне очередного раунда санкций. В январе 2022 года вложения России в госбумаги США увеличились до $4,5 млрд, после чего они снова перешли к падению.

Эрдни Кагалтынов