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Коммерсантъ FM
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Группа Т1

Company profile

Основана в 1992 году (до апреля 2021 года называлась «Техносерв», многопрофильный IT-интегратор) братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми (бывшие владельцы Промсвязьбанка). В январе 2018 года братья поделили активы, «Техносерв» получил Алексей Ананьев. Он продал 40% акций компании ВТБ, а затем заложил в нем же еще 49,99%. В декабре 2018 года господин Ананьев был отстранен от управления, а в апреле 2021 года ВТБ изменил название холдинга на Группа Т1.

До марта 2022 года структура собственников ООО Т1 (головная компания Группы Т1) выглядела следующим образом: 69,4% у некоей Юлии Манкос через ООО «Сирокко Технолоджи», еще 0,1% — у нее же напрямую. Остальные 30,5% принадлежали ВТБ. Через месяц после включения банка в SDN-лист США ВТБ объявил о продаже доли закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Ось». Вопросы состава реальных бенефециаров Т1 ни в самой группе, ни в ВТБ традиционно не комментируют.

Выручка Т1 в 2022 году превысила 150 млрд руб. В штате свыше 18 тыс. сотрудников.

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