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Калганов Игорь Сергеевич

Личное дело

Родился в Томске. Окончил факультет автоматики и вычислительной техники Томского политехнического университета по специальности «прикладная информатика в экономике» (2009).

В 2012 году работал главным техническим директором на бухгалтерском сайте «Клерк.ру». С 2013 по 2014 год — исполнительный директор на рекрутинг-сайте Workle. В 2014 году основал и возглавил блокчейн-платформу для аренды недвижимости 33 Slona.

В 2019 году занял пост техническим директором и вице-президентом «ИКС Холдинга», был руководителем направления в Mail.ru Group, техническим директором одной из дочерних структур «МегаФона». С 2020 по 2022 год — гендиректор группы «Иннотех». В мае 2022 года стал гендиректором группы Т1.

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