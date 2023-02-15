Чем дальше в лес, тем больше денег

Бывший заместитель министра лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области — экс-руководитель департамента лесного хозяйства Лев Павлов, по решению суда, должен будет выплатить компенсацию нанесенного им ущерба в размере 311 млн руб. Это самая высокая сумма за все время новейшей истории региона, которую требуют с чиновника для возмещения ущерба. Ранее в отношении бывших топ-чиновников минлесхоза (затем — минсельхоза), в числе которых также экс-министр сельского хозяйства Александр Чепухин, по факту незаконного оформления разрешений на вырубку особо защищенных участков леса было возбуждено уголовное дело, прекращенное в связи с истечением срока давности. Однако прокуратура региона потребовала через суды компенсации ущерба, нанесенного лесному хозяйству чиновниками. Сможет ли Лев Павлов возместить такой ущерб, ­неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ульяновский областной суд отказал бывшему заместителю министра — экс-руководителю департамента лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области Льву Павлову в удовлетворении апелляционной жалобы на решение первой инстанции. С этого момента решение Димитровградского городского суда вступило в законную силу, и господин Павлов должен будет выплатить 311 млн руб. в качестве возмещения ущерба, нанесенного его незаконными действиями лесному фонду РФ, сообщила во вторник вечером прокуратура Ульяновской области.

Как сообщал «Ъ», весной 2019 года совместная проверка Рослесхоза и ФСБ в регионе выявила неправомерное исключение из государственного лесного реестра сведений об особо защищенных участках лесов с их дальнейшей передачей под вырубку. Региональное СУ СКР на основании проверки возбудило уголовные дела по фактам злоупотребления полномочиями и превышения полномочий (ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении министра сельского хозяйства Александра Чепухина (сейчас он возглавляет бюджетный комитет регионального заксобрания) и руководителей департамента лесного хозяйства Льва Павлова, Михаила Мокрова и Ивана Герасимова. Руководителям департамента вменялось, что они (в разные годы, к примеру, Лев Павлов — в 2013 году), не проверяя документы на соответствие реалиям, утверждали их, а министру — что в 2015 году «допустил халатность, не проконтролировав действия подчиненных». В целом ущерб, нанесенный ими лесному фонду, оценивался в 452 млн руб. Затем обвинение было переквалифицировано на менее тяжкую ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность», санкции — от штрафа до ареста на шесть месяцев), а в начале 2020 года уголовное дело было прекращено «в связи с истечением сроков давности», что позволяла переквалифицированная статья.

Облпрокуратура настаивала на том, что нанесенный ущерб все равно необходимо возместить в полном объеме, и подала иски в суды по месту жительства экс-чиновников.

Райсуды в удовлетворении исков сначала отказали, указав на недостаточность доказательств, с ними согласился облсуд, но Шестой кассационный суд (Самара) осенью 2021 года отменил решение райсудов, направив дела на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении суды первой инстанции (зимой-весной 2022 года) уже согласились с требованиями и аргументами прокуратуры. Их решения оставил в силе и областной суд, а затем и кассационная инстанция (за исключением Льва Павлова). Иван Герасимов (он проживает теперь в Саратовской области, где и было рассмотрение) дошел до Верховного суда, но в сентябре 2022 года ему было отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании. Александр Чепухин в октябре минувшего года уже добровольно возместил 35 млн руб. ущерба, также добровольно компенсировал ущерб 10 млн руб. и Михаил Мокров. При этом, несмотря на исполнение решения о компенсации ущерба, экс-чиновники не считают себя виновными во вменяемых нарушениях. По словам представляющего интересы Михаила Мокрова адвоката Евгения Калашникова, он сейчас готовит кассационную жалобу в Верховный суд.

Между тем Шестой кассационный суд в августе 2022 года уже второй раз удовлетворил кассационную жалобу Льва Павлова (с которого прокуратура требует возместить 319 млн руб.) и отменил решения районного и областного судов, направив дело на новое рассмотрение, указав, что «размер подлежащих возмещению убытков» следует определять «с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению», а суд первой инстанции не дал надлежащую оценку «достоверности каждого ­доказательства».

Впрочем, Димитровградский городской суд после назначенной им дополнительной экспертизы в ноябре прошлого года все равно пришел к выводу о необходимости возмещения полного ущерба, но размер ущерба снизил до 311 млн руб.

В областном суде представитель Льва Павлова, адвокат Александр Зюзин снова заявлял о несоразмерности суммы взыскания допущенному нарушению, что ответственность за нарушения «должен нести не Павлов, а министр», а также о том, что материалами уголовного дела не была подтверждена вина его доверителя. Прокурор гражданско-судебного отдела облпрокуратуры Юлия Холодилина, напротив, настаивала, что «доводы Павлова судом обоснованно отклонены» и «Павлов нес личную ответственность, являясь председателем экспертной комиссии, заключение которой явилось основанием для рубки лесного массива».

Будет ли решение облсуда обжаловаться в кассационной инстанции, неизвестно: Александр Зюзин категорически отказался от комментариев по этому делу.

В областной прокуратуре признают, что сумма предъявленного господину Павлову к компенсации ущерба — самая высокая за всю новейшую историю, «таких больших сумм чиновникам еще не предъявляли». Каким образом житель Димитровграда Лев Павлов сможет выплатить такую сумму, неизвестно. Как пояснил «Ъ» старший помощник областного прокурора Василий Зима, сейчас, когда решение вступило в законную силу, исполнительный лист будет направлен судебным приставам, «которые предложат ответчику добровольно исполнить решение суда в течение пяти суток», «если он отказывается это делать, то накладывается арест на его имущество, а в случае дальнейшего игнорирования решения суда ответчик может быть привлечен к уголовной ответ­ственности».

В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) отметили, что арест на имущество господина Павлова уже налагался, «но его совсем немного: автомобиль и небольшие средства на счетах». «Если имущества не хватит, пристав может окончить производство актом о невозможности дальнейшего взыскания. Но если у ответчика есть источник дохода, то пристав обязан наложить взыскание на его зарплату до 50% ее размера»,— пояснили в УФССП.

Сергей Титов, Ульяновск