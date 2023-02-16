Полупроводник раздора

Экспортные ограничения на поставку оборудования для производства полупроводников в КНР, которые планируют США, Нидерланды и Япония, могут «нанести непоправимый ущерб» не только китайской, но и мировой экономике, утверждают местные производители. Обострение конфликта уже привело к росту цен на вторичном рынке оборудования. Предстоящая технологическая блокада КНР ударит и по российскому рынку полупроводников, предупреждают его участники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Schiefelbein, File / AP Фото: Mark Schiefelbein, File / AP

Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности (CSIA, China Semiconductor Industry Association, по собственным данным, объединяет сотни китайских разработчиков и производителей микроэлектроники) 15 февраля выпустила заявление о том, что введение новых ограничений США, Японией и Нидерландами по поставкам в страну оборудования и технологий «нанесет непоправимый ущерб не только полупроводниковой промышленности в Китае, но и мировой полупроводниковой промышленности, мировой экономике, а также причинит долгосрочный ущерб интересам конечных потребителей во всем мире» (цитата по ТАСС).

Власти США, Японии и Нидерландов (в двух последних странах базируются крупнейшие в мире производители оборудования для выпуска полупроводников — ASML, Nicon и Canon) с декабря 2022 года ведут переговоры о введении трехсторонней технологической блокады для прекращения поставок в КНР передового оборудования для производства микроэлектроники, писало 12 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Япония может ограничить экспорт оборудования для производства микроэлектроники уже весной, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Слухи о предстоящем ограничении поставок уже подогрели вторичный рынок: число запросов китайских полупроводниковых фабрик на поставку японского оборудования в последние две недели «значительно выросло, как и цены на него», пишет South China Morning Post, опросившая местных дилеров.

Между тем рынок полупроводников в целом сейчас растет. Международная Ассоциация полупроводниковой индустрии (Semiconductor Industry Association, SIA) в начале февраля сообщила, что по итогам 2022 года продажи выросли на 3,2%, до $573,5 млрд, однако отметила падение в четвертом квартале на 14,7%.

Глава SIA Джон Нойфер объяснил смену динамики «цикличностью рынка и макроэкономической ситуацией». Аналитики связывают падение продаж полупроводников с перепроизводством во втором полугодии и запасами на складах крупнейших заказчиков (подробнее см. интервью доцента Университета Тафтса Кристофера Миллера).

После введения санкций, которые лишили российские дизайн-центры возможности производить свои чипы на тайваньских фабриках, а отечественные полупроводниковые заводы — закупать необходимое производственное оборудование, российские власти надеялись на помощь Пекина. «Безусловно, мы будем правдами-неправдами искать выходы на эти фабрики. Пока у нас нет собственного производства, сделать конкурентоспособный проект невозможно. Конечно, мы рассчитываем на помощь наших коллег в Китае»,— говорил в июне 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов (до сентября занимал пост профильного для отрасли вице-премьера).

В Русско-азиатском союзе промышленников и предпринимателей (РАСПП) подтверждают, что переговоры российских дизайн-центров с китайскими контрагентами действительно идут. Глава РАСПП Виталий Манкевич рассказал “Ъ”, что по итогам 2022 года число запросов российских технологических компаний о создании СП с китайскими корпорациями увеличилось в целом на 168%: «Число таких запросов от российских разработчиков микроэлектроники выросло еще больше — на 300% год к году».

Но возможная технологическая блокада полупроводникового сектора КНР может осложнить сотрудничество, считают источники “Ъ” на рынке микроэлектроники: «Сейчас китайские власти направляют крупные госинвестиции в запуск новых полупроводниковых фабрик и модернизацию действующих заводов. Если новые экспортные ограничения будут приняты, КНР начнет испытывать нехватку производственного оборудования и, вполне возможно, ограничит его экспорт из страны». В таком случае, подчеркивает собеседник, российским властям придется либо самостоятельно разрабатывать полную линейку оборудования для производства полупроводников, начиная с норм 300–350 нм, либо делать реинжиниринг действующего импортного оборудования.

Российские фабрики уже сейчас испытывают нехватку оборудования для производства полупроводников, что делает невозможным наращивание производственных мощностей, отмечает менеджер одного из российских производителей радиоэлектроники. Из-за этого, утверждает он, в 2022 году затормозился ряд проектов модернизации производства: «Пришлось искать замену поставщикам техники, что не всегда возможно. Стоимость найденных альтернатив оказалась выше в два-пять раз. Сроки тоже возросли в похожей пропорции. По большому счету за прошлый год в РФ отрасль не слишком продвинулась в плане перевооружения».

Никита Королев, Тимофей Корнев