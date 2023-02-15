ВНЗМ отодвигают от монумента

Республиканское УФССП передало на принудительную реализацию в Росимущество право ПАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж» (ВНЗМ) на развитие застроенной территории в Уфе площадью 9,1 га. Квартал ограничен проспектом Салаватом Юлаева, Коммунистической и Посадской улицами, территорией сквера у Монумента Дружбы и улицей Октябрьской революции. Начальная стоимость актива оценена в 320 млн руб. Дата торгов еще не назначена. Опрошенные эксперты считают, что участок достаточно перспективный для застройки даже с учетом больших объемов расселения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актив ВНЗМ выставят на торги за 320 млн рублей

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Актив ВНЗМ выставят на торги за 320 млн рублей

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Главное управление ФССП по Башкирии сообщило о передаче на принудительную реализацию в территориальное управление Росимущества права ПАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж» на развитие застроенной территории в Уфе общей площадью 9,1 га, ограниченной проспектом Салавата Юлаева, Коммунистической и Посадской улицами, территорией сквера у Монумента Дружбы и улицей Октябрьской революции. Его начальная стоимость оценена в 319,4 млн руб. В ближайшее время торги будут объявлены, отметили в ведомстве.

В управлении добавили, что в работе находятся судебные решения о принудительном взыскании с ВНЗМ задолженности по налогам и сборам, а также зарплаты в пользу бывших работников предприятия в общей сумме около 1,4 млрд руб. Компания имеет обязательства по выплате зарплаты перед 2,2 тыс. работников на 340 млн руб. Ранее в рамках исполнительного производства судебные приставы арестовали имущество компании: две производственные базы в Уфе, три складских помещения и нежилые здания на улицах Чекмагушевская и Буревестника, пять офисных зданий на улице Нежинской, а также помещения ТРК «Гранд сити» в Благовещенске и участок под ним.

В октябре прошлого года арбитражный суд Башкирии возбудил производство по делу о банкротстве ВНЗМ по заявлению физлица Николая Михайлова. В ноябре-декабре суд в рамках обеспечительных мер запретил УФССП реализовывать часть имущества должника до вынесения решения о признании его банкротом. Право застройки 9,1 га в запретный перечень не входило.

Пятилетний договор о развитии застроенной территории ВНЗМ заключил с администрацией Уфы в 2013 году за 43 млн руб. В квартале компания планировала построить жилые дома, общественно-деловые пространства и социальные объекты. Сносу или реконструкции подлежали четыре дома по улице Октябрьской революции, необходимость сноса или реконструкции еще 13 зданий на улицах Посадкой, Первомайской площади и Октябрьской революции предстояло обосновать проектом планировки. В течение трех лет необходимо было приступить к строительным работам. В 2019 году стороны продлили срок действия договора еще на пять лет из-за просрочки исполнения мэрией своих обязательств.

Представитель ВНЗМ Айдар Каримов сообщил «Ъ-Уфа», что предприятие готово реализовывать непрофильные активы по рыночным ценам. По поводу освоения квартала он отметил, что территория достаточно сложная — предстоит большой объем расселения. «Мы много средств в него вложили, была разработана концепция застройки, выкуплено много объектов на этой территории. Чтобы начать строить, нужны еще вложения, поэтому сейчас активно ищем инвестора для развития квартала», — прокомментировал собеседник. Айдар Каримов добавил, что вряд ли на торгах найдется покупатель, поскольку их результаты в дальнейшем могут быть оспорены в ходе банкротного процесса.

Директор по развитию ГК «Жилой квартал» Эдуард Самигуллин считает, что участок достаточно перспективный для застройки: «Благодаря удачному расположению в историческом центре жилой комплекс будет иметь ряд преимуществ: прекрасные видовые характеристики на мечеть «Ар-Рахим» и в сторону реки Белой, хорошую транспортную доступность благодаря прямому выезду на одну из главных артерий нашего города — проспект Салавата Юлаева, а также близость к прогулочным зонам набережной». Из минусов господин Самигуллин выделил необходимость расселения и сложный рельеф участка, что приведет к удорожанию проекта.

По словам управляющего партнера компании Art Estate Group Роберта Тагирова, с учетом планов по реконструкции Октябрьской революции локация со временем может стать более перспективной.

Влада Шипилова