Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Черепетскую ГРЭС вынуждают перейти на газ

Модернизацию станции могут оплатить за счет особого тарифа

Правительство разработает для «Интер РАО» особый механизм финансирования, чтобы перевести убыточную Черепетскую ГРЭС с угля на газ. Станции хотят присвоить статус «вынужденной» генерации с высоким тарифом. Для этого придется менять законодательство: ГРЭС построена по программе ДПМ и обязана проработать в рынке на общих условиях 25 лет. Промышленность выступает против, не желая оплачивать затраты генерации через новые нерыночные механизмы.

Черепетская ГРЭС

Черепетская ГРЭС

Фото: «Интер РАО - Электрогенерация»

Черепетская ГРЭС

Фото: «Интер РАО - Электрогенерация»

Правительство поручило Минэнерго придумать способы финансирования модернизации угольной Черепетской ГРЭС (450 МВт) «Интер РАО» в Тульской области, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова с участием вице-премьера Александра Новака (“Ъ” видел документ от 31 января). Энергокомпания предложила рассмотреть в качестве одного из вариантов перевод станции в вынужденный режим работы. В таком статусе станция будет получать высокий тариф на мощность.

«Интер РАО» уже несколько лет пытается найти способ перевести Черепетскую ГРЭС с угля на газ. Станция несет «огромные убытки» из-за роста цен на уголь, сказали “Ъ” в «Интер РАО»: топливо подорожало на 68,5% за два года, а цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ), например, в 2022 году выросли лишь на 2,8%. При этом станция получает повышенные платежи за мощность, поскольку построена по программе договоров на поставку мощности (ДПМ). Платежи по ДПМ закончатся в 2025 году, из-за чего доходы станции в рынке мощности упадут более чем в семь раз, до 230 тыс. руб. за 1 МВт•ч в месяц, подсчитал Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.

Ранее «Интер РАО» хотело построить новые энергоблоки на турбинах GE. Но сейчас речь идет о переводе котлов на газ. Для этого необходимо строительство газопровода и непосредственно работы на энергоблоках. По словам независимого аналитика Юрия Мельникова, компании придется полностью реконструировать котлы, построить газовую инфраструктуру внутри станции и два независимых магистральных газопровода.

«Интер РАО» не может закрыть убыточный энергоблок. По действующим правилам новую станцию, построенную по ДПМ, нельзя закрывать в течение 25 лет после завершения повышенных платежей. По тем же причинам компания не имеет возможности и подать заявку на получение особого статуса работы в вынужденном режиме. Для воплощения идеи «Интер РАО», очевидно, потребуются поправки к законодательству. В компании заявили “Ъ”, что представили предложения и готовы оказывать содействие министерству и правительству в подготовке решений.

«Интер РАО» на совещании также поднимало вопрос эффективности работы Гусиноозерской ГРЭС (1,2 ГВт) в Бурятии. Правительство по просьбе компании поручило Минэнерго, ОАО РЖД и другим ведомствам проработать вопрос строительства железнодорожной ветки в 79 км от Окино-Ключевского месторождения (принадлежит «Интер РАО») до станции Харанхой для доставки угля на станцию. Стоимость строительства, по оценкам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, может составить около 7–10 млрд руб.

Вместе с тем в районе Гусиноозерской ГРЭС вскоре может потребоваться строительство новых мощностей. «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) прогнозирует в Сибири энергодефицит с 2024 года и рекомендует построить генерацию на 230 МВт в южной части Бурятии.

«Предложения обязать потребителей оплатить перевод энергоблоков с угля на газ через тариф "вынужденной" генерации или профинансировать в цене мощности строительство железнодорожной ветки — довольно изобретательные, ранее не использовавшиеся способы возложить затраты генерации на потребителей энергии»,— считают в «Сообществе потребителей энергии».

Правительство также поручило Минэнерго рассмотреть предложение «Интер РАО» о разработке механизма компенсации убытков угольных ТЭС на РСВ. Один из вариантов — «индексация тарифов (методом фактически понесенных затрат), поставляемых по регулируемым договорам (РД)». Электроэнергию и мощность по РД покупают гарантирующие поставщики для поставки населению. Сергей Сасим предупреждает, что индексация может быть компенсирована дополнительным приростом тарифов для населения, но реализовать такой сценарий будет проблематично из-за ограничений тарифов. В результате рост цены РД может быть переложен на бизнес через увеличение тарифов на передачу электроэнергии, отмечает он.

Полина Смертина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...