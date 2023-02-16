Черепетскую ГРЭС вынуждают перейти на газ

Правительство разработает для «Интер РАО» особый механизм финансирования, чтобы перевести убыточную Черепетскую ГРЭС с угля на газ. Станции хотят присвоить статус «вынужденной» генерации с высоким тарифом. Для этого придется менять законодательство: ГРЭС построена по программе ДПМ и обязана проработать в рынке на общих условиях 25 лет. Промышленность выступает против, не желая оплачивать затраты генерации через новые нерыночные механизмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Черепетская ГРЭС

Фото: «Интер РАО - Электрогенерация» Черепетская ГРЭС

Фото: «Интер РАО - Электрогенерация»

Правительство поручило Минэнерго придумать способы финансирования модернизации угольной Черепетской ГРЭС (450 МВт) «Интер РАО» в Тульской области, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова с участием вице-премьера Александра Новака (“Ъ” видел документ от 31 января). Энергокомпания предложила рассмотреть в качестве одного из вариантов перевод станции в вынужденный режим работы. В таком статусе станция будет получать высокий тариф на мощность.

«Интер РАО» уже несколько лет пытается найти способ перевести Черепетскую ГРЭС с угля на газ. Станция несет «огромные убытки» из-за роста цен на уголь, сказали “Ъ” в «Интер РАО»: топливо подорожало на 68,5% за два года, а цены на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ), например, в 2022 году выросли лишь на 2,8%. При этом станция получает повышенные платежи за мощность, поскольку построена по программе договоров на поставку мощности (ДПМ). Платежи по ДПМ закончатся в 2025 году, из-за чего доходы станции в рынке мощности упадут более чем в семь раз, до 230 тыс. руб. за 1 МВт•ч в месяц, подсчитал Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.

Ранее «Интер РАО» хотело построить новые энергоблоки на турбинах GE. Но сейчас речь идет о переводе котлов на газ. Для этого необходимо строительство газопровода и непосредственно работы на энергоблоках. По словам независимого аналитика Юрия Мельникова, компании придется полностью реконструировать котлы, построить газовую инфраструктуру внутри станции и два независимых магистральных газопровода.

«Интер РАО» не может закрыть убыточный энергоблок. По действующим правилам новую станцию, построенную по ДПМ, нельзя закрывать в течение 25 лет после завершения повышенных платежей. По тем же причинам компания не имеет возможности и подать заявку на получение особого статуса работы в вынужденном режиме. Для воплощения идеи «Интер РАО», очевидно, потребуются поправки к законодательству. В компании заявили “Ъ”, что представили предложения и готовы оказывать содействие министерству и правительству в подготовке решений.

«Интер РАО» на совещании также поднимало вопрос эффективности работы Гусиноозерской ГРЭС (1,2 ГВт) в Бурятии. Правительство по просьбе компании поручило Минэнерго, ОАО РЖД и другим ведомствам проработать вопрос строительства железнодорожной ветки в 79 км от Окино-Ключевского месторождения (принадлежит «Интер РАО») до станции Харанхой для доставки угля на станцию. Стоимость строительства, по оценкам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, может составить около 7–10 млрд руб.

Вместе с тем в районе Гусиноозерской ГРЭС вскоре может потребоваться строительство новых мощностей. «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) прогнозирует в Сибири энергодефицит с 2024 года и рекомендует построить генерацию на 230 МВт в южной части Бурятии.

«Предложения обязать потребителей оплатить перевод энергоблоков с угля на газ через тариф "вынужденной" генерации или профинансировать в цене мощности строительство железнодорожной ветки — довольно изобретательные, ранее не использовавшиеся способы возложить затраты генерации на потребителей энергии»,— считают в «Сообществе потребителей энергии».

Правительство также поручило Минэнерго рассмотреть предложение «Интер РАО» о разработке механизма компенсации убытков угольных ТЭС на РСВ. Один из вариантов — «индексация тарифов (методом фактически понесенных затрат), поставляемых по регулируемым договорам (РД)». Электроэнергию и мощность по РД покупают гарантирующие поставщики для поставки населению. Сергей Сасим предупреждает, что индексация может быть компенсирована дополнительным приростом тарифов для населения, но реализовать такой сценарий будет проблематично из-за ограничений тарифов. В результате рост цены РД может быть переложен на бизнес через увеличение тарифов на передачу электроэнергии, отмечает он.

Полина Смертина