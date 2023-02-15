Регион договорился с ГК «Урбантех» о строительстве канатной дороги через Оку

Правительство Нижегородской области и группа компаний «Урбантех» заключили концессионное соглашение на проектирование, строительство и эксплуатацию канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде. Канатка длиной 3,3 км над рекой свяжет станцию метро «Заречная» и район парка «Швейцария» – в верхней части города станция будет рядом с ТРЦ «Океанис».

Ввод канатной дороги в эксплуатацию намечен на 2025 год. Предполагается, что экономия времени в пути составит около 30 минут по сравнению с поездкой на автомобиле или в общественном транспорте. Суточная пропускная способность канатной дороги оценена в 10 тыс. человек. По словам заместителя губернатора Сергея Морозова, она будет работать и как часть системы общественного транспорта, и как туристический объект.

«Являясь партнером Нижегородской области по развитию транспортной инфраструктуры, группа “Урбантех” инвестирует в проект новой канатной дороги более 4,3 млрд руб. Наш опыт в сфере транспортного планирования, обеспечения качества и безопасности дорожного движения, наряду с успешными кейсами реализации крупных инфраструктурных проектов на транспорте, позволит эффективно интегрировать новую канатную дорогу в существующую транспортную сеть города, чтобы повысить комфорт передвижения для пассажиров»,– отметил акционер группы Андрей Денисенков. Для проектирования воздушной трассы будет привлечена инжиниринговая компания «Национальные канатные дороги».

Иван Сергеев