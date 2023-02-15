Санкции ударили по зубам

Российские стоматологи остались без самого популярного анестетика — в страну практически перестали поставлять препарат «Убистезин», который используется для местного обезболивания. Перебои с закупками начались в марте 2022 года, уточняет издание РБК. Это связано с тем, что производитель — американская компания 3М — прошлой весной объявила об уходе с российского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

С тех пор поставки «Убистезина» не прекратились полностью, но снизились на 70%, подтвердил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов: «Суммарно за 2022 год на рынок поступило 93,9 тыс. "Убистезина" на сумму 369 млн руб. Если считать в упаковках, то динамика — минус 70% к 2021 году. Я не знаю, можно ли это связывать с какими-то санкционными ограничениями или политическим процессом, который происходил в прошлом году.

Скорее здесь подходит объяснение достаточно жесткой конкурентной борьбы в рамках этого рынка, потому что у препарата значительное количество аналогов как российского, так и иностранного производства.

Возможно, производителю просто очень сложно стало конкурировать. Информации о том, что "Убистезин" полностью с российского рынка уходит, у нас нет. Последние его поставки были то ли в ноябре, то ли в декабре прошлого года, то есть он не исчез. Кроме того, у него есть масса аналогов, в том числе французских и итальянских, ну и доминируют российские производители».

«Убистезин» входил в тройку самых востребованных препаратов на российском рынке. Стоматологи ценили его за высокое качество при довольно демократичной цене. Теперь врачам приходится подыскивать аналоги от других производителей или ввозить привычный препарат альтернативными путями, пояснила владелица центров инновационной стоматологии Regale, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова:

«"Убистезин" — действительно хороший препарат, там и цена была адекватная, и у него хорошие анестезирующие свойства. Кроме того, на него минимальная аллергическая реакция. Но это не то, без чего мы не можем работать. Всегда существует замена: есть и "Ультракаин", и "Скандонест". Мы закупили очень большое количество "Убистезина", и нам должно хватить его на три-четыре месяца. Всегда есть поставщики, которые все равно привозят то, что нужно. Вот, например, отбеливание зубов: вроде бы исчезли некоторые материалы, но у нас есть товарищ, который все официально поставляет.

Что касается перехода на аналоги, то это требует исключительно анализа. То есть все собираются, в том числе и врачи, и думают, чем можно заменить выпадающие поставки. Потом путем тестирования определяем, что нам подходит, что — нет. То есть всегда есть какая-то замена, а так бы вся стоматология бы просто встала».

Стоматологи говорят, что за последний год их отрасль потеряла целый ряд специфических материалов и расходников. Так, с рынка пропали зубные капы американского производства, есть дефицит немецких спреев для наконечников и порошка для гигиены. Кроме того, подходит к концу запас стоматологических фрез и боров. Отечественных производителей этих инструментов очень мало, и они не могут полностью удовлетворить спрос.

По оценкам крупных поставщиков, на территорию России ввозилось порядка 40 тыс. наименований препаратов и материалов, а местное производство, как пишет РБК, может закрыть только 6 тыс. позиций.

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Светлана Белова