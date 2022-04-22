Накося прикуси

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Российские производители элайнеров — прозрачных кап, используемых для коррекции прикуса вместо брекетов,— столкнулись с трудностями завоза пластин из Германии. Сразу два крупных немецких поставщика Dreve Dentamid и Scheu Dental приостановили их импорт в РФ до решения проблем с логистикой. Тем временем локальные компании ищут альтернативных поставщиков, в том числе из Китая и Индии. Но регистрация в России новых пластин может занять месяцы, предупреждают эксперты.

Dreve Dentamid и Scheu Dental — немецкие производители биополимерных пластин, используемых в изготовлении элайнеров, официально не заявляли о прекращении сотрудничества с Россией, но приостановили поставки, сообщил “Ъ” владелец Eurokappa Марат Загидуллов. Медизделия, как и препараты, не попали под санкции Евросоюза. Тем более, в РФ пластины для капп не производятся. По словам господина Загидуллова, у дистрибуторов материалы в нужном объеме тоже недоступны, но некоторые предлагают небольшие партии.

В «Ортодент Т» (дистрибутор Scheu Dental) сообщили “Ъ”, что пока у них нет возможности завезти продукцию из-за логистических ограничений. В «Медента» (дистрибутор Dreve) заявляют, что поставки продолжаются.

Dreve отгрузил последнюю партию продукции в начале апреля, поясняет гендиректор Star Smile Владимир Луценко. По его словам, после введенного ЕС запрета на въезд фур из РФ в Евросоюз компания прорабатывает новые варианты логистики. Альтернативные маршруты поставок сейчас изучает и Scheu Dental, говорит господин Луценко. FlexiLigner, работающий в основном с поставщиками из Германии, продолжает получать продукцию, утверждает основатель компании Гану Адхикари. При этом, по данным Eurokappa, цены на пластины выросли минимум в два раза, по данным Star Smile — на 30%. Так, по данным Eurokappa, если в начале 2022 года стоимость наиболее используемой пластины Biolon составляла около 80 руб., то сейчас — в среднем 200 руб.

У крупных российских компаний пока есть запасы пластин. В Eurokappa их хватит минимум на год. В FlexiLigner говорят, что успели сделать достаточно запасов. В Star Smile сообщили, что успели закупить объем пластин, которого должно хватить до открытия новых маршрутов поставок. В последнее время элайнеры набирали популярность среди россиян. В ряде клиник доля процедур с использованием прозрачных кап достигала 40%. Самые популярные элайнеры Invisalign в РФ завозила американская Align Technology, но в феврале этого года приостановила их поставки (см. “Ъ” от 6 апреля).

Помимо пластин Dreve Dentamid и Scheu Dental в РФ разрешено применение продукции под брендом Taglus от индийской Laxmi Dental. Ее в ноябре 2021 года зарегистрировала FlexiLigner. Но российские производители не готовы полностью переходить на использование Taglus. «Они слишком жесткие и, как показывают лабораторные тесты, уступают по своим свойствам немецким пластинам»,— говорит Владимир Луценко из Star Smile.

Российские производители элайнеров ищут альтернативных контрагентов на случай полной остановки поставок из Германии. В Star Smile рассчитывают зарегистрировать в ближайшие месяцы продукцию «крупного китайского производителя», говорит господин Луценко. Eurokappa уже вышла на поставщиков из Индии, Китая, Индонезии, рассматривает Бразилию, перечислил Марат Загидуллов. Но процесс регистрации медизделий сейчас осложнился и в среднем он длится от шести месяцев до одного года, говорит аналитик Vademecum Михаил Мыльников. По его словам, сейчас испытательные лаборатории загружены на много месяцев вперед, а цены на их услуги выросли в два-три раза. Причина в том, что из-за перехода с 1 января 2022 года на регистрацию медизделий и препаратов по правилам ЕАЭС в конце 2021 года Росздравнадзор получил большой объем поданных досье. В начале апреля 2022 года правительство упростило регистрацию некоторых медизделий, но их перечень еще не сформирован.

Полина Гриценко