Диме Пуршеву оплачена операция

10 февраля здесь на сайте, в “Ъ” и в программе «Вести-Москва» мы рассказали историю пятилетнего Димы Пуршева из Москвы («Здесь жестко», Инна Кравченко). У мальчика несовершенный остеогенез — хрупкие и ломкие кости. Дима уже перенес длительное лечение, несколько операций — укрепление бедер и правой голени специальными телескопическими штифтами, которые не дают костям ломаться. Чтобы Дима стал нормально ходить, осталось установить штифт в левую голень, но эта операция Пуршевым не по карману. Рады сообщить: необходимая сумма (1 880 780 руб.) собрана. Родители Димы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дима Пуршев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Дима Пуршев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 10 февраля 20 199 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Чита», «Курган», а также 139 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 25 детям на 33 770 241 руб.