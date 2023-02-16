Отмену выборов донесли до горсовета

Возможную отмену прямых выборов мэра Новосибирска и избрание вместо этого главы города по конкурсу впервые обсудили в горсовете. На сессии муниципального парламента его спикер-единоросс Дмитрий Асанцев рассказал о преимуществах новой модели. Это произошло уже после того, как горсовет подавляющим большинством голосов одобрил отчет о работе в 2022 году мэра-коммуниста Анатолия Локотя, дважды избравшегося на прямых выборах. Некоторые независимые депутаты посчитали целесообразным провести референдум, чтобы выяснить отношение горожан к данной инициативе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На очередной сессии новосибирского горсовета 15 февраля городские депутаты впервые публично обсудили возможность замены прямых выборов мэра на конкурсные процедуры. Формат обсуждения не предполагал вынесения решения, но позволял выяснить отношение депутатского корпуса к инициативе.

Как сообщал „Ъ-Сибирь“, 2 февраля законопроект, отменяющий прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово, в областное законодательное собрание внесла группа из 10 депутатов. В их числе оказались представители «Единой России», ЛДПР, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и независимые депутаты. 14 февраля профильный комитет областного парламента по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению рекомендовал принять его. Вопрос планируется внести в повестку дня сессии заксобрания 20 февраля.

Законопроект горсовету представил председатель комитета по госполитике областного заксобрания Игорь Умербаев. Реакция депутатов на его выступление была неоднозначной.

«Что такое случилось? Почему вы перестали верить новосибирцам? Вы стали сомневаться в том, что новосибирцы могут сами достойную кандидатуру выбрать в следующий раз?» — возмутилась независимый депутат Светлана Каверзина. Ее коллега Антон Картавин предложил провести референдум, чтобы выяснить отношение горожан к отмене прямых выборов.

Депутат от КПРФ Александр Бурмистров высказал опасение, что новая модель избрания мэра ведет к монополизации власти, что негативно скажется на принимаемых решениях. «Давайте, вспомним ситуацию семилетней давности, когда 2,5 млрд руб. из города трясли. „Сибмост“ при явной публичной поддержке областного правительства. И все-таки хватило у города сил внутренних, политических, моральных этому противостоять, суд выиграть и отбить для Новосибирска эти 2,5 млрд (в 2017 году кассационная инстанция суда отказала „Сибмосту“ во взыскании этой суммы с мэрии Новосибирска за убытки, якобы понесенные при строительстве Бугринского моста через Обь.— „Ъ“). Сможет ли таким образом назначенный мэр проявлять в таких критических абсолютно историях, как с этими 2,5 млрд, какую-то волю? Не сможет»,— считает он.

Игорь Умербаев, отвечая на вопросы, доказывал, что новосибирцев не лишают права выбора, что новую модель выборов диктует сложное время, а муниципалитет является частью системы публичной власти. Он подчеркнул слабую политическую подготовку части избирателей: «Есть люди хорошие, добрые, но они как к выборам подходят? Приходят они на избирательный участок, стоят, смотрят на фотографии, которые висят. Они даже не читают, что под фотографиями написано. Они смотрят: „О, у этого лицо толстое какое-то, нет. А этот на бандита смахивает. А у этого вроде ничего лицо — давай за него проголосуем!“».

Смену модели выборов поддержал и спикер горсовета, руководитель крупнейшей в муниципальном парламенте фракции единороссов Дмитрий Асанцев. «На мой взгляд, самым большим плюсом и, пожалуй, главным аргументом в пользу изменения системы выборов мэра является как раз профессиональная конкурсная комиссия, где кандидат проходит экзамен на профпригодность»,— заявил он.

Между тем в начале сессии депутаты горсовета подавляющим большинством голосов приняли отчет о работе в 2022 году мэра-коммуниста Анатолия Локотя, который дважды избирался на прямых выборах. Например, депутат-единоросс Игорь Титаренко поблагодарил городскую администрацию за практику, при которой застройщики участвуют в развитии социальной инфраструктуры. Независимый депутат Наталья Пинус посчитала, что «замечательно отработали финансовые службы», а Светлана Каверзина отметила кардинальное улучшение работы общественного транспорта.

Сам Анатолий Локоть в дискуссии по поводу смены модели избрания главы города не участвовал. Его позиция по этому вопросу осталась неизвестной.

Горсовет на принятие решения о судьбе прямых выборов в Новосибирске повлиять не сможет. Как сообщил депутатам горсовета Игорь Умербаев, 20 февраля заксобрание, скорее всего, примет соответствующий законопроект. После того как его подпишет губернатор, у горсовета будет три месяца на то, чтобы привести муниципальные нормативно-правовые акты в соответствие с новым законом.

Валерий Лавский